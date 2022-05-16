0＋7明上路！柯文哲提「國民道德」　密切接觸者「要有良心」別聚餐

記者袁茵／台北報導

全台17日0時起調整確診者「同住家人」居家隔離政策，針對完成三劑疫苗接種者，得以免除居家隔離，改為7天自主防疫。對此，台北市長柯文哲認為，不論是3＋4或0＋7在現階段都有執行困難，得靠國民道德素質，若密切接觸者經濟能力許可，可每天出門前快篩，不然最起碼有症狀做快篩，「不要跟他人吃飯聚餐，要有良心。」

針對中央16日拍板「0＋7」居隔政策，是否難以驗證民眾有無打滿3劑疫苗？柯文哲於16日防疫記者會時回應，不論是居家隔離3＋4、0＋7在執行上都有困難，因為是讓確診者自己寫「口供」找密切接觸者，且如果確診者自己不填寫，那也沒有辦法。

柯文哲提及，現在從3＋4變成0＋7政策，但確診者要自己填寫密切接觸者有無打疫苗，「坦白講，系統都非常困難。」簡單說今天這事情就是要訴諸國民道德，「你是確診者就拜託乖乖在家7天別亂跑，且是最起碼7天；你是確診者的密切接觸者則要憑良心。」因為打過3劑疫苗者不代表不會感染。

柯文哲認為，如果密切接觸者「有錢的就每天快篩，出門前就做（快篩）一次。」不然最起碼2天做一次，倘若連這個都覺得麻煩，「至少有症狀要做快篩，不要有症狀還趴趴走，到處傳染給別人。」不過他仍認為不論是3＋4或0＋7在現階段執行上都有困難。

柯文哲強調，當確診數達到6萬人以上就無法疫調，這事情就是訴諸國民道德、素質，拜託確診者乖乖在家7天，確診者則好歹通知一下密切接觸者，密切接觸者則自行看著辦，最起碼7天之內要戴好口罩，「不要跟人家吃東西、聚餐，要有良心，若有一點怪怪的症狀，拜託你快篩，真的感染就趕快回家休息。」

最後，柯文哲總結，不論居家隔離3＋4或是0＋7，在現階段執行上都要靠國民道德素質，若要靠政府公權力執行，「這現階段有困難。」

▼台北市長柯文哲。（圖／台北市府提供）