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社會 社會焦點 保障人權

男獨攀登恆春大山母山迷途　警消摸黑冒雨花4小時找到他

▲恆春消防分隊會同義消人員將迷路山友帶下山 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春消防分隊會同義消人員將迷路山友帶下山 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

一名山友獨自攀登恆春大山母山，於下山時遇叉路迷失方向，經119線上指引他利用手機傳送座標俾便救援，方便救援，過程雖經過虎頭蜂棲息地及下雨，經4小時將他救下山，讓他很感激。

▲恆春消防分隊會同義消人員將迷路山友帶下山 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

消防局119於3日下午15時37分接獲山友報案，指他眾獨自攀登恆春鎮大山母山，於下山時因岔路眾多迷失方向需要協助帶領，消防局立即派遣第四大隊及恆春消防分隊人員前往救援。

由於該山友不熟悉手機操作，無法第一時間將自身的座標傳給搜救人員，經過119人員線上指導，該山友終將所處位置座標傳出。

這次搜救案件自傍晚搜尋至入夜，入夜後因視線不佳且山區又些許飄雨，甚至路途中經過大虎頭蜂棲息地，搜索難度大幅增加。但消防人員秉持其專業，兵分三路利用GPS精準定位失蹤者座標，又有在地熟悉山區路線的義消副分隊長帶路，費時4小時終於發現這位山友，幸身體並無大礙，在搜救人員的引導下順利脫困。

有鑑於近年來登山客走失事件頻傳，恆春消防分隊再次呼籲民眾，登山時切勿單獨行動，最好是結伴同行;除應有熟悉當地路線者當響導外，也要備妥水、食物、雨衣、保暖衣物、手電筒、地圖、手機、行動電源及相關登山APP。

恆春消防隊人員更利用這次機會教育，現場指導該名山友如何定位自身座標，並提醒當走失迷路報案後，請待在原地切勿移動位置，消防人員才能更迅速尋獲。

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恆春大山母山迷路消防救援手機

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