「快篩陽叫119狂上演」醫怒：心急自己的PCR，別妨礙急診病人的CPR

▲急診醫師喊話，讓EMT119弟兄做真正的到院前緊急救護任務。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（14日）本土確診竄6萬3964例，目前輕症與無症狀佔99.79%。面對急診被確診者塞爆，急診醫師田知學無奈直呼，有病患意識正常，因為快篩陽與發燒症狀，硬是叫救護車來急診，讓她再次揪心喊話，把醫療資源留給需要的病患，「心急自己的PCR，不要妨礙急診病人的CPR ！」

「這不是特例！真實不斷上演中ing...」振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學在臉書粉專表示，稍早有病患叫救護車，抵達急診後，描述症狀是「發燒與快篩陽性，故叫119。」

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畫面可見，其實病患意識、呼吸、脈搏與活動力皆屬正常，因此判定為輕症的患者。而田知學不斷呼籲，99.7%都是輕症無症狀的新冠病毒感染，「請把救護車資源留給真正需要的人！」

田知學也強調，「心急自己的PCR，不要妨礙急診病人的CPR 」，輕症無症狀確診者大量湧入急診，反而會增加急診重症病人被曝觸感染的機會，「而他們就是那群容易變成重症的人。」

底下網友搖頭直呼，「快篩陽性，意識清楚，更不該叫119」、「台灣醫療太便宜，所以才會被濫用，我家人住美國，美國的人民不到瀕臨重症絕對不會去急診或醫院的」、「一直宣導都沒用！我們台灣人民應該算是有常識的才對啊」、「總是有自私的人」、「一個疫情下，產生很多巨嬰，辛苦前線的人員了」、「上次遇到經痛確診叫救護車，火大」。