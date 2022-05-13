瘋傳影片控訴確診者在醫院急診等待2小時死亡　醫院說話了…

▲台南奇美醫院指出，網路謠傳「從快篩陽性確診到太平間」影片，指控「政府防疫及親人因確診新冠肺炎於奇美醫院急診走廊等待2個多小時因而死亡，且醫師拒開死亡證明書」，指控全非事實，請民眾勿轉傳以免觸法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市奇美醫院13日晚上發表聲明指出，有關5月9日網路謠傳「從快篩陽性確診到太平間」影片，指控「政府防疫及親人因確診新冠肺炎於奇美醫院急診走廊等待2個多小時因而死亡，且醫師拒開死亡證明書」，奇美醫院深入查證，指控全非事實。

奇美醫院指出，5月9日奇美醫學中心接獲台南市政府衛生局查證，告知有媒體透過網路播放影片控訴「政府防疫及親人因確診新冠肺炎（COVID-19）於奇美醫院急診走廊等待二個多小時因而死亡，且醫師拒開死亡證明書」，因茲事體大，院方即依影片中之病人死亡通知單登載時間2022年5月4日15時47分查察，死亡個案係由119救護車於5月4日下午3時16分送抵醫院急診，到院前已心跳停止呈現OHCA無生命跡象狀態，醫療團隊立即施行搶救，急救30分鐘後仍無效身亡，期間陪同就醫友人聲稱不知病人資料後即不告而別，經警衛詢問119救護人員之報案者電話，輾轉通知其家屬到醫院急診辦理個案身後事宜。

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奇美醫院指出，該死亡個案並非確診COVID-19，搶救團隊之醫師也已在死亡通知單清楚註明；且因病人到院前已呈現OHCA狀態，也向家屬說明，個案死亡證明書需依法報請司法相驗後由法醫開立，故開立司法相驗通報單（院方主動會傳真台南巿政府永康分局勤務指揮中心）及乙種診斷書（供家屬向轄區派出所申請司法相驗）。

奇美醫院指出，該影片控訴內容背離事實，嚴重打擊第一線醫療團隊人員士氣；奇美醫學中心所有人員在這次嚴峻疫情中堅守崗位，齊心抗疫並奮力守護全民健康，此事件無中生有的指控，對辛苦付出打拼的防疫人員實在不公。再此特別呼籲民眾，接獲來源不明或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法！

據了解，台南市長黃偉哲及台南市警察局局長方仰寧，已於台南市政府防疫記者會直播上澄清該網路流傳之影片，並呼籲民眾勿轉傳假訊息，以免被裁罰！