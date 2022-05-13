直擊部立北醫「巨無霸PCR人龍」　騎過整條街震驚：看不到盡頭

記者周亭瑋／綜合報導

隨著國內疫情爆發，醫療量能大緊繃，《ETtoday新聞雲》今就直擊，位於新北市新莊區的部立台北醫院外，綿延超過一條街的PCR排隊人潮，從曝光的影片中，幾乎看不到盡頭，讓人不禁捏把冷汗。

▲部立北醫外排PCR的人龍。（圖／記者許靖騏攝，下同）

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《ETtoday新聞雲》稍早去到部立北醫現場，目擊等候PCR的人龍不斷蔓延；而另一支曝光的影片更驚人，當時隊伍尾巴在醫院附近的磁磚行，機車騎了30多秒，仍看不到盡頭。

針對外界質疑，PCR量能是否不足，指揮官陳時中今指出，整體部分PCR其實不會不足，目前量能只用到一半，大概要到7、8成才會有塞車的情況，「現在是吃緊，還不至於不足。」

▲排隊人潮超誇張。（圖／翻攝自Google地圖）

另外，今記者會上也有人提問，「現在醫院篩檢站有擠爆的情況，北北基桃檢驗量能是否會進行調整，是否要求地方加開社區篩檢站？有沒有相關的計畫，駐點增加來舒緩醫院量能？」

對此，陳時中回應，北北基桃目前篩檢站有84站，「我們現在要求雙北，各加開3個大型的篩檢站，桃園2個，基隆1個，此外也會讓每個站點多幾條線，來把量能擴大。」

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