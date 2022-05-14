陳時中反對所有快篩陽=確診　蔣萬安：恐增89%中重症住院率

▲陳時中、蔣萬安。（合成圖／記者屠惠剛、周宸亘攝）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情加劇，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜呼籲全面將「快篩陽」視同確診，但遭到指揮中心指揮官陳時中打槍。對此，國民黨立委蔣萬安表示，快篩偽陽比例不高，但因PCR量能有限，耗時費力，可能讓大多數人喪失3-5天的投藥黃金期，恐增加89%的中重症住院率。

本土疫情持續燒，確診數激增，指揮中心宣佈自5月12日起，居家隔離、自主防疫與居家檢疫者三類人「快篩陽即確診」。

對此，蔣萬安認為應全面將快篩陽視同確診，他指出，目前三類人快篩陽只要經過醫師視訊確認，不需做PCR，就視同確診可以給藥，此時沒有偽陽性的問題；但一般民眾快篩陽，指揮中心就認為有偽陽性和藥物交互作用的問題，必須先做PCR等結果出來才能給藥，這是什麼雙重標準？

蔣萬安更抨擊， PCR在現階段「超快速」傳播的疫情之下，功能不是用來做為「給藥的判準」，而是留給「住院者」的鑑別，以避免「院內感染」及做為「出院標準」的參考；此時此刻要珍惜醫護人力資源，做「重複確認」的PCR採檢工作，不僅對抗疫實益性過低，還會加速耗損醫護人力。

蔣萬安指出，事實上快篩偽陽比例不高，但因PCR量能有限，耗時費力，可能讓大多數人喪失3-5天的投藥黃金期，指揮中心要負責嗎？指揮中心不該為了快篩偽陽性問題，讓絕大多數比例的確診者沒有機會在3至5天內用藥，從而增加89%的中重症住院率。

此外，蔣萬安說，藥品交互作用多發生在「長期用藥者身上」，短期3到5天的抗病毒藥物，再加上本就可以透過各級醫療院所醫師把關的制度，風險已是大幅降低，而對照因加作PCR而延誤給藥的後果，很可能就是「死亡」，交互作用的藉口就顯得微不足道了，這正是歐美權衡利弊後，採取以快篩陽就給藥的決策關鍵。

「快篩不足已是事實。」蔣萬安表示，別讓藥品不足，不能及時投藥變成全民遺憾，這兩天民眾反映口服特效藥很難拿到，是不是政府根本沒準備足夠藥品，這段期間快篩不足造成的確診黑數問題，至今還沒獲得解決，難道現在又將面臨沒有足夠藥品、無法阻止輕症轉中、重症的危機？指揮中心根本沒有超前部署，事後補救也做的零零落落。