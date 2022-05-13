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「報社社長確診」保命4點曝！她嘆：指揮中心看不到無數跳腳的家庭

▲▼ （圖／臺灣醒報社長林意玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲老公在醫院等到體力透支，最後決定回家「與病毒共存」。 （圖／臺灣醒報社長林意玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

●林意玲／臺灣醒報社長

【全家確診記】

最早是女兒的公司有人確診，卻還是要求員工必須進公司上班。

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不久後，女兒就開始咳嗽、喉嚨痛，每天送他上班的老公接著咳嗽喉嚨痛發燒，就先確診了。（該怪我們快篩劑排得早、買得快吧？不然怎知道兩條線？）

我們把他隔離在主臥室裡，開始每天三餐送到他門口，關心他體溫的起起落落、血氧濃度變化，聽到他半夜咳嗽。

忽然得知老公確診

第三天傍晚，老公感覺胸悶，血氧徘徊在93、94之間，我只好冒被感染的危險開車送他去台大掛急診，急診外面排隊的、陸續救護車送來的，一直不停，那晚，我們在寒風細雨的戶外，從6:30等到10:30，才有醫師打電話問診，發現老公超過70歲，又有慢性病與心臟支架，同意住院安置。

醫院吹8小時寒風

但醫師說，要清病房、請我們在外面再等一等，我說，等半小時？他說，可能一兩小時。我說，家不遠，可否回家等？外面椅子太冷了，他說不行。

這一等，從10:30再等到半夜2:00都沒消息，老公不支了，堅持要回家，放棄住院，要與病毒共存亡。

半夜三點，我們剛睡著，忽然接到醫院電話：你們在哪裡？怎麼找不到人？現在病房好了。老公沒有好氣的說：「不住了，等到病房我就凍死了。」

也許就是這樣的折騰，隔天，變成我也開始咳嗽，快篩確診！然後是女兒也快篩確診。

一家確診坐困愁城

一家三人坐困愁城，從此無法外出，來不及採購藥品、食品、生活用品，把家裡壓箱的各種陳年感冒咳嗽頭痛藥，全部翻出來，還是不夠三個人幾天日夜的服用。

先說母女確診後一早到和平醫院排隊等做PCR，其實快篩陽性患者根本不該出門，卻不能不出門等做PCR，醫院門口，「準確診」的病人排了一圈又一圈的長龍，實在有點荒謬，我們等了一個半小時，終於輪到檢驗。有限的醫護人員應付不停的篩檢，也真夠辛苦了。

等不到防疫包

隔天等到了確診通知的簡訊，還是沒什麼支援，當然也無法外出看診買藥，至今10天了，也沒人收到什麼防疫包。

幾天來，衛生局的電話永遠打不通，視訊看診的掛號，則要我在賴前面等，下午等到晚上，再等到隔天，音訊杳然。（後來是透過醫生朋友介紹，讓兒子拿我們三人的健保卡去醫師同學的中醫門診掛號，終於領到了清冠一號）

關懷電話只查資料

第四天才接到關懷中心電話，她只問我一些基本資料，就要掛電話。我追問她，你不是來關懷我們的嗎？怎麼不問我們有藥嗎？有吃的嗎？需要什麼協助嗎？她歉然說，我是來支援的，只負責問資料。

幸好家裡還可以一人一室，我睡書房，每天為家人料理三餐，放在每個人的門口。幸好每個房間都有熱水瓶，幸好家裡還有一個兒子沒有中鏢，可以為我們排隊快篩劑、排掛號申請清冠一號、買菜、買藥、倒垃圾，每天到1樓管理處拿外送。

這幾天，報社還要在人手拮据、我遠端遙控下每天清晨出報，有多少稿子與版面是我在家裡半睡半醒、頭暈腦脹、咳嗽喉嚨痛下看完的，可想而知。好在在大家努力下，內容品質還能交代，讀者可能看不出來。

數十萬人確診難度日

我可以想像，如果有人是全家確診，誰可以為他們跑腿服務？會不會是確診的人偷偷出門買東西、倒垃圾、拿外送呢？

如果還要出去買藥、買日用品，這樣是否造成更多的感染？防疫旅館沒得住或是太貴，確診者隔離時，總要有人為他料理三餐與生活大小事，包括洗衣服、清理房間、倒垃圾？

這期間我好想跑出去洗個頭，好想去買個熱豆漿，好想自己去找一些想吃的，畢竟假手兒子很不方便，但是想到確診的人趴趴走，不論是清晨或是深夜都太不道德，但雙北累積近五十萬人確診了，他們都會乖乖待在家裡嗎？

▲▼ （圖／臺灣醒報社長林意玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ （圖／臺灣醒報社長林意玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲目前林意玲與老公快篩轉陰，可解隔外出了。（圖／臺灣醒報社長林意玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

確診感想與建議

1.感慨連我們這樣有知名度、有人脈資源的人，都如此坐困愁城、無計可施，想到全台灣兩三百萬確診的病人與被隔離的家人，如何謀生、兩頭燒的度日？不上班就沒收入，抱病上班多得是，不知（確診）者無罪。…

2.將帥無能，累死三軍！我們不忍心怪任何人，基層診所、醫療院所、衛生單位都被一聲令下，排山倒海的病人壓得團團轉了。

我只希望指揮中心肯向全民承認，他們每天只報數字，從沒有看到幾萬人數字後面無數跳腳的家庭與醫護的需要，因思慮不周、規劃不足、不夠超前部署，讓大家無端受困，能謙卑致歉而不再硬拗。

如何免於自生自滅

3.全民自求多福、自力救濟是這波疫情下最重要的「鐵則」，該如何免於自生自滅？

第一，備妥全家每人七天份量抗新冠藥品袋（包括退燒、止喉嚨痛與頭痛、鎮咳、消炎、止瀉、流鼻水、打噴嚏等）

第二，備妥全家人七天份食衣住行所需；

第三，備妥快篩劑、酒精、多支溫度計、血氧機、氧氣瓶；

第四，最好先約好可以幫你騎車跑腿的人（或計程車司機），到時全家動彈不得時，需要掛號、領藥、辦理賠、繳費、排快篩、買日用品…就不會叫天不應、叫地不靈了。

▲▼ （圖／臺灣醒報社長林意玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲林意玲建議務必備妥七天份藥物。（圖／臺灣醒報社長林意玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

加入關懷教會群體

我們教會的牧師長老們最近的任務，就是每天為確診的各個家庭送藥、送食物、送水果與日用品。最好平時就能加入這比家人還愛你、關懷你的群體，好得到支援。

好在，老公10天後已經解隔離，病情好轉，篩檢陰性。

我也可以在明天解隔外出了，這段時間疏於問候的親友，在此一鞠躬致歉。

從現在到六月初，疫情將有一大段確診高峰期，估計百萬人染疫，這可是陳時中警告的。唉，只是他沒告訴大家該如何面對病毒、料理生活？

大概他跟總統一樣，一句：「輕症多」、「未來會有一億劑篩劑」，就沒自己的事了。問題是，篩劑的目的只是讓你知道你確診，確診之後，才是問題的開始，當你動彈不得、無人聞問，怎麼辦？

大家還是自己備妥子彈，準備迎戰吧。

►本文由臺灣醒報社長林意玲授權提供。

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