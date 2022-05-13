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「路上一堆人狂咳」宛如快樂傳播　他嘆：根本不用驗了！鄉民戰翻

▲▼咳嗽,感冒。舊LOGO重傳（圖／ETtoday資料照）

▲陌生人內用咳嗽，讓原PO嚇壞了！（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

本土確診數近一週增30萬2754例，「國內進入廣泛社區流行」。一名男網友直呼，最近內用時，隔壁大叔突然狂咳嗽，嚇得他趕緊嗑完手上食物，但晚上卻覺得胸口怪異，就怕自己也中鏢。對此，他直呼，一堆路上的人都狂咳，「其實現在根本不用驗了吧？」文章引發熱議。

「其實現在根本不用驗了吧？」一名男網友在PTT表示，11日在速食店內用，東西吃到一半，突然聽到隔壁大叔狂咳嗽，「咳到像肺癆一樣，還是照玩自己的Switch」，原PO嚇得趕緊吃完，並戴上口罩與護目鏡閃人，結果「傍晚感覺胸口怪怪的，希望是錯覺！」

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原PO返家後，恰好聽到媽媽與客戶聊天，對方透露明明沒出門，但喉嚨感到不適，結果赴診所做快篩竟呈現陽性。

對此，原PO搖頭直言，「現在隨便路上一堆人在咳，大家舞照跑馬照跳，反正不要中重症，大家一樣出來一起快樂傳播。」最後，原PO主張，「快篩陽沒事就不用通報傻傻自己隔離對不對？反正一堆路上的人都在咳都沒事，自己嚇到咳一點點就把自己隔離，打去問還會被1922踢皮球！」

文章曝光後，底下網友熱議，「一直有人不篩不隔離，疫情沒有結束的一天」、「全部要強制篩的話，醫護資源夠嗎，不然政策也不用放推了」、「開放共存，說穿了，就是希望大家早點感染啊，前提是要打滿三劑疫苗，能防重症」、「漸進式共存(X)、跳樓式共存(O)」、「要驗啊，不然怎麼領錢」、「晚上去超商，有大叔邊講電話邊咳嗽還邊喝酒，真的嚇死人」、「或許他真的肺癆」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友熱議。（圖／翻攝PTT）

針對實名制快篩瘋搶，而沒症狀的人到底要步要快篩？本站報導，大台中醫師公會理事長魏重耀認為沒有必要，強調「有症狀才快篩」，Omicron有超過9成都是輕症或是無症狀。

魏重耀也提到，民眾怕的不是確診，而是確診後必須隔離，所以很多人快篩後不敢就醫、躲起來，這是非常危險的事情，若是有慢性病或是免疫力低下者，很有可能演變成中症，所以將快篩發給診所還不夠，還要讓確診者取消隔離、去標籤化，讓有症狀者盡速就醫。

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