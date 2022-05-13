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民眾控地籍重測毀損民宅地板　台南永康地政：會檢討改善

▲楊姓民眾指控永康地政事務所，執行地籍圖重測前置作業時，逕行在其私人土地上打洞釘鋼釘，破壞洗石子地板，且畫紅漆箭頭指犯風水忌諱，提告「毀損」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲楊姓民眾指控永康地政事務所，執行地籍圖重測前置作業時，逕行在其私人土地上打洞釘鋼釘，破壞洗石子地板，且畫紅漆箭頭指犯風水忌諱，提告「毀損」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南楊姓民眾指控永康地政事務所，執行地籍圖重測前置作業時，未通知所有權人到場，即逕行在其私人土地上打洞釘鋼釘，破壞洗石子地板，且在地上畫紅漆箭頭指向屋內，犯風水忌諱，憤而提告「毀損」。

永康地政事務所主任周彥廷表示，會檢討本案，並責成所屬在辦理重測期間，務必向地主詳實說明清楚，避免造成誤解或困擾。

▲楊姓民眾指控永康地政事務所，執行地籍圖重測前置作業時，逕行在其私人土地上打洞釘鋼釘，破壞洗石子地板，且畫紅漆箭頭指犯風水忌諱，提告「毀損」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

楊姓民眾表示，日前收到台南市政府地籍圖重測協助指界／實地測定界址定期通知書，上載明協助指界／實地測定界址時間為2022年5月17日上午10時10分至10時40分，協助指界／實地測定界址之土地座落為永康區蜈蜞潭段1961-3、1961-16等2筆。

楊姓民眾說，通知書上的日期是5月17日，結果5月11日上午10時許，永康地政事務所就派人來作業，完全沒有事先通知所有權人到場；當天稍晚返家，赫然發現門前、私人土地範圍的洗石子地板被打了個洞，洞裡有鋼釘，並噴上紅漆，在門前柏油路上也被噴上紅漆箭頭，直指屋內，此為風水大忌。

楊姓民眾指出，他今年底要參選里長，永康地政事務所未事先通知所有權人，任意在私人土地上打鋼釘，毀損人民財產，甚至以紅漆噴畫箭頭，直指民宅，破壞風水，嚴重影響他的心情與情緒，決定向永康地政事務所提告「毀損」。

永康地政事務所主任周彥廷表示，辦理地籍圖重測緣由，為徹底解決已使用久遠圖解地籍圖，因圖紙伸縮、折皺、破損嚴重、使用困難等須更新，市府近年加速辦理地籍圖重測，結合使用新式測量儀器與衛星定位等科技，提升地籍管理成果精度減少土地糾紛、保障民眾權益、以符合目前社會經濟發展需求、並確保地籍之完整性與公私土地財產權益。2022年度永康區地籍圖重測核定範圍，東起龍中街，西邊橫跨永大路3段至中山路為界，南由八德街到北邊永大路3段555巷鐵路局旁道路。

▲楊姓民眾指控永康地政事務所，執行地籍圖重測前置作業時，逕行在其私人土地上打洞釘鋼釘，破壞洗石子地板，且畫紅漆箭頭指犯風水忌諱，提告「毀損」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2021年12月15日舉辦土地所有權人說明會，會中向地主報告重測法令依據與作業程序。2022年1至3月間，以平信通知及至少1次雙掛號通知實地調查作業完竣。因重測區內近6成以上地主未能自行指界，後續5月中旬起，永康地政事務所將辦理協助指界，讓地主清楚知道自己土地的經界線及界址點。

因協助指界有別於鑑界案件由單一民眾申請，1作業時段1個區域通常有超過5至20位地主不等，且需釘的界址點不少，為避免地主久候，即安排前置作業，於通知時段前，已於需協助指界的界址位置埋設界樁及點號標註，方便當日地主到場不需久候即可說明，使其明瞭權屬範圍。

▲楊姓民眾指控永康地政事務所，執行地籍圖重測前置作業時，逕行在其私人土地上打洞釘鋼釘，破壞洗石子地板，且畫紅漆箭頭指犯風水忌諱，提告「毀損」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康地政事務所主任周彥廷表示，楊姓民眾質疑埋設鋼釘的界址點，係計畫道路與私設通道及地主間多個經界線所需的點位，埋設鋼釘界樁實因調查表記載及後續向地主說明界址之需。

因埋設鋼釘可保存較久，如未來民眾有知悉界址之需，不用再花錢申請鑑界，周彥廷說，原界址點號註記於計畫道路上，地主反應後已將噴漆點號去除。

周彥廷強調，永康地政事務所會檢討本案，並責成所屬在辦理重測期間務必向地主詳實說明清楚（面積增減、經界線情形及界址位置），避免造成民眾誤解及困擾。

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