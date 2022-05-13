前台南市議員陳進義病逝　子女隨待哀慟

▲前台南市安南區議員陳進義在家中病逝，享年68歲，女兒民眾黨台南市議員參選人陳詩薇驟失慈父哀慟逾恒。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

前台南市安南區市議員陳進義因腦癌擴散，12日凌晨1時多病逝於家中，3位子女隨侍在側，早在今年初為照顧病父而暫停一切選務的民眾黨台南市議員參選人陳詩薇，驟失慈父，哀慟逾恒，她代表家屬感謝連日來專程到家中與其父親話別的所有親朋好友的關心。

享年68歲的陳進義，曾任台南縣市合併前第13、14、15屆市議員，以及台南縣市合併後第一屆市議員，在擔任市議員之前，他也曾連任多屆安南區新順里長，因其長年熱心地方公務、個性又海派，所以人緣頗佳，也頗獲不少地方長老支持。

前市議員陳進義，一生最為人津津樂道的就是意志堅定、性格爽朗、好惡分明，樂善好施，且對他的選民使命必達。

陳進義卸下議員職務後，在10年前因肝臟健康不佳一度住院，後來他的小女兒陳詩薇捐肝救父，陳進義才恢復健康。不料，2021年10月初，他因頭痛到醫院檢查，才發現腦部長腫瘤。由於他掛心女兒陳詩薇的選情，還有一心要讓當地新宅新安宮的重建事務盡快完成，所以隨即決定開刀治療，希望能早日恢復健康，投入協助女兒的選務與新安宮的重建業務。

誰知，開刀後他的癒後不佳，從過年後病情每況愈下，代表民眾黨參選安南區市議員的陳進義小女兒陳詩薇也暫停所有的選務工作，全心在醫院陪慈父對抗病魔。面對自己的病情不樂觀，陳進義曾多次在病房中流淚跟陳詩薇道歉，說他可能無法陪她打年底的選戰，他要陳詩薇堅強走下去。

「妹妹，在你決定站出來那一刻，你就是所有仰賴你的人的保護傘了。」這是前市議員陳進義曾對詩薇說的，他對於的小女兒有著無限期待。

從上星期開始，陳進義開始陷入昏睡中，他的小女兒陳詩薇為讓老父與親朋好友告別、及讓他在熟悉的環境安詳離世，在5月7日，即將爸爸從醫院接回家中照顧，讓他與好友們見最後一面，並與家人們度過最後的相處的時光。