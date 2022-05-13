台南+2342！親友代領藥今上路　縣府籲共照雲下載居隔單

▲台南市長黃偉哲13日公布新增個案＋2342名，鼓勵確診者下載「台南共照雲」APP，居隔單自己下載更便民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲13日公布新增個案＋2342名，至12日截止，今年累計確診15061人，其中2052人已解除隔離，有13009人尚在隔離中，黃偉哲市長鼓勵確診者下載「台南共照雲」APP，居隔單自己下載更便民。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市衛生局長許以霖指出，自啟動居家照護以來，已派案累計11477人，居家照護中有8593人，已結束居家照護有1053人，收案率約84％；65歲以上長者於9日開始加送2劑快篩至12日分別已完成接種1340人、1408人、1341人、1574人，合計共5663位長者完成接種。

確診民眾如有符合口服抗病毒藥物用藥條件，自13日起，可由非居家隔離中的親友持確診者之健保卡及出示確診證明（包含數位新冠病毒健康證明、或同時顯示身分證字號的健保快易通檢驗結果頁面截圖等），前往設有防疫門診且配賦有Paxlovid抗病毒藥物的11家醫院代為看診，經醫師評估符合用藥條件並且適宜服藥，由代理看診者簽署治療同意書後，由醫師開立處方箋，於醫院藥局領藥。

前往醫院前，請事先查詢醫院防疫門診掛號及看診方式，依照醫院流程進行掛號看診；若要持Paxlovid抗病毒藥物處方箋領藥的民眾，請確診者或其親友必須先以電話連絡台南市核心藥局（資生大藥局、建壽藥局），與藥師確認相關資訊（含處方內容、領藥時間、領藥藥局等），由親友代持處方箋前往領藥。

許以霖局長說，開立Paxlovid抗病毒藥物時，必須考量藥物特性和藥物交互作用衝突等諸多條件，評估是否適宜服用本藥物的程序必須相當嚴謹，因此有可能代理看診者來到門診後，經醫師評估患者本身不適合使用Paxlovid抗病毒藥物，並非前往就能開立處方箋，請民眾事先理解，以免在醫院產生紛爭。

為服務台南市確診民眾，市府13日起開放民眾自行下載居家隔離通知書，只要市民符合「研判日為2022年5月4日（含）以後且評估為居家照護之確診者」，以及「與確診者最後接觸日為2022年5月8日（含）以後被匡列為同住者」的台南市民，將可至「台南共照雲」LINE@官方帳號下載自己的居隔單，加速相關作業流程更便利。

市長黃偉哲指出，由於目前疫情擴大，全台醫療量能較為緊繃，導致部份民眾收到居隔單的時間延後，造成請假或申請保險等後續困擾，因此，市府團隊為減少醫護壓力與民眾等待時間，13日起，開放相關民眾可自行透過「台南共照雲」LINE@官方帳號下載居隔單。

衛生局長許以霖強調，衛生局在接收到醫院通報的確診名單後，都會寄發簡訊邀請確診民眾和被匡列的同住親友加入「台南共照雲」LINE@官方帳號，確診者加入並綁定後，會進一步填寫確診居家照護評估與疫調問卷，經衛生局確認為居家照護對象後，即可自行下載居家隔離通知書；而同住者只要和確診者最後接觸日為2022年5月8日（含）後，在收到衛生局簡訊後，加入綁定也能夠自行下載。

研考會主委戴偉峻補充，為避免冒名領取，每一個LINE帳號只能綁定一人，且只能領取一人的居隔單。為平衡數位落差，除使用「台南共照雲」外，台南市民眾也可以請親友協助，或者自己解除居家隔離後，前往衛生所申請通知書，衛生所查證民眾身份無誤後，將現場列印提供民眾通知書。