台南企業疑將染疫移工送往普通旅館居隔違反防疫規定！　勞工局說話了…

▲台南市中西區一家旅館，傳出有公司載著14名越南移工租2間房間，旅館業者指控該批外籍移工疑有確診者，勞工局據報介入調查，仲介公司否認該批移工有染疫情事。（圖／示意圖，與本案無關，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市中西區一家旅館，傳出有公司載著14名越南移工租2間房間，旅館業者指控該批移工疑有確診者，不依規定前往防疫旅館，反而送到一般旅館，讓他們除有染疫風險，也危及其他投宿旅客安全，台南市勞工局據報介入調查，仲介公司否認該批移工有染疫情事，表示係移工公司空間調整才暫時讓移工投宿旅社。

旅社業者指出，該批移工投宿是一間住10個越南女移工，另一間是住4個男移工，旅館員工在發現該批外移工都自行外出買感冒藥，才發現企業雇主疑讓染疫移工住宿在一般旅館，違反防疫規定，也造成旅館業者與投宿旅客染疫威脅，恐成防疫破口。

台南市勞工局據報十分重視，派員前往調查，並詢問仲介公司，勞工局長王鑫基指出，目前詢問仲介公司，仲介表示雇主公司內部空間調整，所以14名移工請仲介協助安置於旅館，移動前有確認移工身體狀況為快篩陰性。目前10位女性移工沒有感冒症狀，已經離開旅社，4位男性移工有感冒症狀，仲介已安排接回，並將協助快篩以及後續安置事宜。勞工局已派人至現場，了解目前防疫狀況，以及確認當初安置於旅館的原因，是否有先行快篩等佐證資料等。

勞工局補充說明指出，仲介公司表示係因移工受雇公司空間調整，所以部分移工需外宿旅館，等空間調整完工後，才會移回，業者強調他們外宿旅館的移工，快篩都是陰性，否認有確診者混在其中或確診者送至旅館居隔情事。勞工局強調，將會依法再調查雇主、相關移工及旅館業者，根據四方之說法來釐清相關案情，如有不法將會依法查處嚴辦，絕不寬待。