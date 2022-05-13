全球「兒童不明肝炎」增至348例　18%新冠檢測結果為陽性

▲目前全球兒童不明肝炎的病例已增加至348起。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）表示，目前全球兒童不明肝炎的病例已增加至348起，總共有20個國家通報相關病例，還有至少1人死亡。現在專家正在調查與腺病毒有關的感染因素，此外，有18％的病例新冠檢測結果為陽性，所以也不排除新冠病毒可能是爆發肝炎的可能因素之一。

綜合外媒報導，WHO表示，目前全球已有20個國家出現共348起兒童不明肝炎的病例，還有另外13個國家正在調查70個可能病例；現階段僅有6個國家出現5個以上病例，但光是英國就通報了176起，這數字已經明顯超過平均數量。

目前WHO僅證實其中1例死亡，但未提到來自哪國。印尼官方則表示國內有3名不明肝炎病患死亡，美國疾病管制暨預防中心（CDC）6日表示，正在調查109起這類病例，其中包括5起死亡病例。

根據目前調查結果，在感染不明肝炎的兒童中，有70％的腺病毒檢測結果為陽性，新冠病毒檢測結果是陽性的比例則為18％。世衛全球肝炎計畫部門主管伊斯特布洛克（Philippa Easterbrook）表示，目前主要假設仍是和腺病毒有關，「但我們仍對新冠肺炎的影響進行考量，無論是合併感染還是過去曾經感染。」

英國衛生安全局（UKHSA）表示，「幾乎所有病例都發生在10歲以下孩童中，大部分年齡約在3至5歲間，其中多數病童先前都無任何潛在健康狀況。」UKHSA指出，防疫限制放寬之後，孩童的感染數量確實有增加，會繼續針對相關數據進行調查。