快篩陽領藥恐有負作用　柯文哲：不要混淆視聽

記者陳家祥／台北報導

指揮中心宣布13日起將開放符合口服抗病毒藥物用藥條件的確診者，可由親友代為看診，評估使用口服抗病毒藥物；台北市長柯文哲認為，中央政策若堅持要PCR才給抗病毒藥物，「一定會死很多人」。針對有醫師質疑抗病毒藥物的副作用，柯文哲說，「其實行家就知道我講的意思」，他講A就不要故意講B來混淆視聽。

柯文哲13日出席廣慈、行善社宅及斯文里三期都更分回戶聯合招租記者會。被問到過去提出快篩陽可以領藥的政策，有醫師反駁，指抗病毒藥物會有副作用，仍應經過醫師評估，柯說，「其實行家就知道我講的意思」。

柯文哲表示，快篩陽只是取代PCR陽在臨床的使用，能不能再臨床使用，這要有適應症，這大家都曉得，「有時候人家講A他就故意講B來混淆視聽，行家知道我在講什麼啦，就這樣，這是我們醫界在溝通的話」。

針對PCR陽再發藥的話，會死多少人？柯文哲說，很難評估，統計上來講是這樣，有給藥跟沒給藥，昨天才剛讀完論文，下降89%左右，「有吃跟沒有吃的，做實驗臨床組跟對照組，對照組當標準，有吃的那組住院跟死亡會下降到80%」。

另外，針對快篩陽給藥的議題，健保署說跟他們無關？柯文哲說，他也是當台北市長，每次講什麼不要衛生局、社會局怪來怪去，這不是我工作那不是我工作，「但是對老百姓來講，都是台北市政府的」。

柯文哲表示，今天是這樣，健保署說那不是他的事、是疾管署的，對老百姓來說，管你是疾管署還健保署？這中央政府的事，就這樣。