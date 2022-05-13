金正恩認了「防疫有漏洞」　沒通報世衛！分析曝他不打算尋求外援

記者張寧倢／綜合外電報導

北韓官媒13日證實，境內已1.8萬人確診新冠肺炎，6人染疫死亡，隔離人數超過18萬人。國家領導人金正恩在會議上譴責官員，4月底以來發燒病例不斷擴散，嚴重表明「現有防疫體系存在漏洞」。機關報強調，北韓已具備強化防疫對策，因此有分析認為，金正恩可能不打算尋求外援，連世衛組織也未接獲確診通報。

▲北韓朝鮮中央電視台12日報導畫面可見，金正恩在防疫會議中戴著口罩。（圖／達志影像／美聯社）

據《韓聯社》指出，北韓官媒《朝中社》報導了金正恩12日視察國家緊急防疫司令部，當天相關官員匯報，北韓4月底出現不明原因發燒病例，短時間內已35萬人發燒，其中16.2萬人痊癒，但不能排除這些人是COVID-19確診者。對此，金正恩在會議中表示，發燒病例以首都圈為中心快速蔓延，這嚴重意味著，「我們已建立的防疫體系存在漏洞。」

▲金正恩12日前往國家緊急防疫司令部視察，官員全都戴上口罩，似乎也採取了梅花座。（圖／路透）

金正恩強調，全國所有道、市、郡政府將自行實施封鎖，「當務之急是主動封鎖地區，隔離確診者，盡責積極治療並隔絕傳播空間。」然而，代表北韓立場的旅日朝鮮人總聯合會機關報《朝鮮新報》13日卻刊出一則題為《北韓的Omicron對策，在防疫戰中掌握主導權，消滅傳播源》的報導，強調北韓從初期就預見了防疫戰的長期化，採取了組織性、物質性、科學技術性的疫情對策。

《朝鮮新報》認為，在這過程中，北韓已經充分具備了強化防疫所需的方法，且「北韓式」的獨立防疫體系也已經更加完善。有分析認為，這則報導可能暗示了，金正恩政府認為北韓足以獨自應對新冠疫情，並不打算向外尋求協助。

世衛組織（WHO）方面表示，正在密切關注北韓疫情並與其政府單位進行接觸，但目前尚未接到北韓保健省正式通報的確診病例。路透社報導，白宮國安會指出，北韓過去多次拒絕接受全球共同疫苗計畫COVAX的疫苗，儘管目前美國沒有向北韓支援疫苗的規劃，但將持續努力為北韓提供亟需的人道主義援助。南韓政府也表示，人道援助與政治立場無關，將隨時準備好推動與北韓進行防疫合作。

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