呱吉直播鬧烏龍！爆「柯文哲也確診」　2分後慌炸：講錯了啦

▲呱吉直播中口誤，不停道歉甚至石化。（圖／翻攝自YouTube／呱吉）

網搜小組／鄺郁庭報導

台北市議員邱威傑（呱吉）12日晚上直播時，提到防疫工作太過繁重，所以台北市議會接下來會有2週進入休會狀態，質詢工作等大家都忙完再說，並突然丟出震撼彈，「柯文哲市長今天也確診了」。不過，後來看到聊天室反問「不是只有黃珊珊確診而已嗎？」呱吉馬上呆掉，尷尬地說自己看錯，強調是口誤、不停道歉。

呱吉12日晚上在YouTube頻道直播「呱吉電台」時，其中一段回答助理是否要進議會辦公室時，就表示台北市議會從下週起休會兩週，因為質詢工作都是當面進行，但局、處、首長都忙著防疫工作， 所以等大家忙完再說。

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接著他突然表示，「尤其是柯文哲市長今天也確診了」，並說現在是一個奇妙的狀況，因為目前台北市所有已知的台北市長候選人都確診了，可以說是無一倖免。而台北市議會共61個市議員，雖不確定最新紀錄，但至少超過10位確診，比例相當高，所以下週開始，他有進辦公室，助理才要一起，其他時間就在家辦公即可。

說完後，呱吉拿起啤酒看了一下聊天室，發現有網友反問，「不是黃珊珊（確診）而已嗎？」他還很肯定地回答，「柯文哲也確診啦！」接著就進入尷尬狀態，「我記得……欸？我看錯了嗎……欸？我看錯了是不是？」「喔！是黃珊珊啦！X！我看錯我看錯！嚇死我！啊對啦對啦！我講錯，我沒有（要）講柯文哲，我（要）講黃珊珊啦！」

呱吉連忙一連串道歉，強調自己真的是說錯，看到聊天室說要罰錢，他也跟著附和，「罰錢！對！罰錢！如果要罰我就罰我，真的」、「真的抱歉！造成社會的不安、秩序的混亂，如果有需要罰錢的話，或是NCC要開罰，我通通都可以接受，而且絕對不會抗辯。」之後呱吉還一度石化、靜默，窘到直呼「可以關播嗎？」