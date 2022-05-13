心力交瘁！一家五口雙胞胎+母確診　3月大女嬰又發燒住院

▲小兒科醫師施勝桓表示，母親節後家庭群聚感染上升，幼兒染疫率增加4%。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

母親節聚餐過後，家庭群聚暴增，12歲以下孩童確診案例急遽飆升。小兒科診所醫師施勝桓指出，12歲以下幼童確診由上周的13%一路飆升到17%，日前就接獲一家五口母親節帶著孩子聚餐，之後雙胞胎兄妹、母親先後發病確診，母親在一房間1打2居家照護；爸爸原本帶著3個月大女嬰在另一房居家隔離，但因出現發燒症狀，已送大醫院照護。

施勝桓表示，此案係由醫學中心分派醫療群的診所，診所在進行居家照護視訊訪視發現，雙胞胎兄妹都有發燒、咳嗽、流鼻涕，母親也有微燒的情況，父親擔心也要照顧3個月大的妹妹，還要幫忙張羅5人的飲食或是由親友送餐。雖然住在同一屋簷下，但一家五口被迫分隔兩室，也讓爸媽內心備受煎熬，擔心對方及孩子的狀況。

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施勝桓也提醒家長，面臨疫情高峰，不要隨意帶孩子到公共場所，或是參加聚餐。此外，小孩因為沒有注射疫苗，所以只要染疫都會合併發高燒，「小孩如果有發燒，但四肢發黑、冰冷，代表溫度還會持續升高，恐燒過40度，這是要特別留意，如果連續發燒超過三天，意味著有可能二度感染，就要盡速送醫。」此外，3個月內的新生兒因腦膜仍在發育中，若病毒感染容易腦膜炎，如果出現發燒，就不要再視訊確診，直接到醫院辦理住院。