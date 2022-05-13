PTT造謠「快篩南送車禍2死」！身分竟是新北醫師　院方證實：送懲處

▲李姓民眾在網路散布的不實消息，目前被移送 。（圖／高雄市刑大提供）

記者洪巧藍、張乃文／台北報導

高雄市刑大8日召開記者會表示，有不明人士在PTT散布「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」等內容，刑大透過高雄市衛生局舉發，列入偵辦。10日已經通知一名李姓民眾到案說明，全案移送法辦。據了解，該名造謠網友身分疑似是雙和醫院醫師，院方今也發聲明證實此事。

對於PTT發文「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」，該名造謠網友身分也被網紅四叉貓起底，「根據查詢是台大畢業，雙和醫院麻醉科主治醫師，不知道發文時是本人發文還是借帳號給別人發文。」而雙和醫院也發表聲明，將會依照院內「員工獎懲辦法」規定進行調查。

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雙和醫院發表聲明提到，有關李*成先生(帳號ha*el)於PTT上針對疫情期間相關事件發表疑似造謠言論，經本院初步調查，李先生為本院麻醉科主治醫師，其平時醫療服務工作表現正常。然於疫情期間發表疑似造謠、不洽當言論等行為，已嚴重影響本院信譽。故將依院內「員工獎懲辦法」規定進行調查及審議，依情節輕重予以懲處，若屢勸不聽，將考量不再續聘。

聲明指出，雙和醫院位於新北市重災區，疫情期間肩負各項防疫重任，全院同仁不怕辛勞守護國人健康，再次重申疫情期間針對未經證實的資訊切勿隨意散播、轉傳或造謠，避免造成社會動盪。