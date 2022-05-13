快訊／近百名小黃司機衝指揮中心抗議！大喊「陳時中下台」

▲近百名司機今日下午衝指揮中心抗議，大喊「陳時中下台」、「我要快篩劑」。（圖／記者林育綾攝）



記者周姈姈、林育綾／台北報導

台北市計程車駕駛員職業工會先前表示「司機買不到快篩，還有司機開車10小時收入只有1000元，要包圍指揮中心丟雞蛋抗議」，而今（13）日稍早，疾管署已在門口架起鐵欄，約下午1點半開始，就有近百名小黃司機聚集指揮中心外，大喊「陳時中無能」、「陳時中下台」、「我要快篩劑」。

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▲台北市計程車駕駛員職業工會今日包圍指揮中心抗議，疾管署門口已架起鐵欄。（圖／記者洪巧藍攝）



本站10日報導指出，台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾表示，「陳時中拿我們的命開玩笑」，目前計程車司機剩下不到四分之一，消費者不知道司機有沒有確診，也都不敢隨意搭車，司機想要自行快篩，卻苦苦買不到快篩。

李威爾表示，陳時中一直說快篩貨量充足，但司機就是買不到，至少上工前要快篩，才能讓消費者安心，也才會有人敢搭車，現在已經一大堆司機確診，光他本人就接到上百通會員通報確診的電話，每個人都很不舒服，卻買不到快篩，無法PCR，甚至有人確診後等了2小時才搭上防疫計程車。

李威爾表示，政府要民眾跟病毒共存，卻沒有快篩，也沒有治療藥品，就這樣放任大家自生自滅，等於讓計程車司機開車有問題再說，現在連工會理事長也是確診者之一。工會預計近日包圍指揮中心丟雞蛋抗議，正在製作立牌，有四大口號包括政府無能、陳時中負責、我要快篩、草菅人命。

李威爾痛批，「我們已經受不了，生活過不去，肚子餓又要怕死，然後指揮中心又沒東西給我們，每天講幹話」，他也指出，有司機開車10小時，收入只有1000元。

而今（13）日下午1點半開始，就有近百名小黃司機聚集指揮中心抗議，現場還有陳時中人形立牌，司機不斷大喊「陳時中無能」、「陳時中下台」、「我要快篩劑」等口號。

▲近百名小黃司機聚集指揮中心抗議，高舉「陳時中負責」、「政府無能」、「我要快篩劑」等牌子。