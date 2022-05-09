　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

沒症狀別急著快篩！醫急喊：公衛防疫退居二線　換地方醫療上場

▲新竹市、疫情、排隊、快篩、實名制。（圖／記者陳凱力攝）

▲全台掀起快篩之亂！醫師疾呼「有症狀才快篩」 籲中央公衛退居二線、醫療上場。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中昨（8）日單日新增本土確診個案2358例，民眾瘋搶快篩試劑，也擠爆各大醫院急診。大台中醫師公會理事長魏重耀疾呼「有症狀才快篩」，中央應該比照流感模式，有症狀者到診所由醫師決定是否快篩、取消居隔去除確診標籤化，「公衛防疫退居二線，換地方醫療上場」，讓大醫院量能集中在照顧重症患者身上，否則今日台北、明日台中，兩周後中部面臨高峰期，狀況恐更將嚴重。

魏重耀強調，中央應該把試劑發放給各地方診所，將快篩交給診所，量能放在醫療端，「好比流感，你有症狀去看熟悉的地方醫生，醫生判斷要不要快篩，過往民眾有流感症狀也不會自己去買篩劑來篩，也不會動輒衝大醫院，塞爆急診。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於民眾瘋搶快篩試劑，魏重耀認為沒有必要，強調「有症狀才快篩」，Omicron有超過9成都是輕症或是無症狀。魏重耀也提到，民眾怕的不是確診，而是確診後必須隔離，所以很多人快篩後不敢就醫、躲起來，這是非常危險的事情，若是有慢性病或是免疫力低下者，很有可能演變成中症，所以將快篩發給診所還不夠，還要讓確診者取消隔離、去標籤化，讓有症狀者盡速就醫。

►「智能掏耳棒」用手機就能看見耳道！超方便又有快感

ET快訊
快訊／美魔女打2劑後半癱！　高端回應了
本週「強降雨時間點」出爐！　又大又久恐淹水
確診一次領走20萬！業者「賠到脫褲」　案例曝光
快訊／7月口罩可解封？　陳時中給答案了
美魔女打2劑高端後半癱！　雙眼失明包尿布生不如死
快篩開賣直擊！　「這2間店」免排隊就能買
他估中南部「單日破萬時間點」　嘆有3心態：恐衝出2個巴黎鐵塔
搭捷運對面坐「野生蔡英文」　網看傻：偷跑出來？
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一人可帶幾劑快篩返台？衛福部「老實講沒掌握」　藍委氣炸：很佩服

本週「強降雨時間點」出爐！氣象局示警：雨下大又久恐釀淹水

中性妹「想做1件事」怕被當變態　釣一票同路人喊：我懂這心情

沒症狀別急著快篩！醫急喊：公衛防疫退居二線　換地方醫療上場

中央密切接觸者停課標鬆綁　南投縣：停課對象和日數由學校認定

陳時中估5／20進入疫情高峰「連燒22天」　鬆口「7月可解封口罩」

快訊／基隆市長參選人謝國樑自爆確診　快篩2條線等候PCR結果

全家有症狀！他狂咳嗽無奈吐一句話　醫嘆：感染黑數

台南美魔女打2劑高端後半癱　雙眼失明臥床包尿布生不如死

社交距離APP「整排紅字」妹子驚：滿街確診者？　網揭2巨雷搖頭了

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

小S母親節爆哭「今天是幸福的媽媽」　三女兒送大禮...她懺悔：不該說妳們壞話

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

寶特瓶+毛巾變身泡泡蛇　4招孩子在家防疫也開心

周湯豪亂玩濾鏡「我看起來好噁心」　鬼鬼笑：長這樣不想跟你做朋友

劉德華「打赤腳+捲褲管」埋頭拖地　房間曝光...粉絲笑：天王也做家務

一人可帶幾劑快篩返台？衛福部「老實講沒掌握」　藍委氣炸：很佩服

本週「強降雨時間點」出爐！氣象局示警：雨下大又久恐釀淹水

中性妹「想做1件事」怕被當變態　釣一票同路人喊：我懂這心情

沒症狀別急著快篩！醫急喊：公衛防疫退居二線　換地方醫療上場

中央密切接觸者停課標鬆綁　南投縣：停課對象和日數由學校認定

陳時中估5／20進入疫情高峰「連燒22天」　鬆口「7月可解封口罩」

快訊／基隆市長參選人謝國樑自爆確診　快篩2條線等候PCR結果

全家有症狀！他狂咳嗽無奈吐一句話　醫嘆：感染黑數

台南美魔女打2劑高端後半癱　雙眼失明臥床包尿布生不如死

社交距離APP「整排紅字」妹子驚：滿街確診者？　網揭2巨雷搖頭了

1小時只賣出10劑！超商「亞培快篩」還有剩　民眾：買得到就買

穿青、紅衣吃青花驕有機會「全單免費」　尬鍋開二店4人同行75折

Google平價新機Pixel 6a傳即將發布　爆料：已在量產中

美國主辦第二屆新冠峰會本週登場　吳釗燮證實已接到邀請

2022快篩地方誰買最多？第一名在南部　北市竟輸給金門

陌生男穿內褲躺床上...醋男雙刀砍死前妻新歡　檢聲押獲准

台南美魔女打2劑高端後半癱　公司回應了

一人可帶幾劑快篩返台？衛福部「老實講沒掌握」　藍委氣炸：很佩服

威嚇派狙擊手殺死！「示羅聖徒」夫妻被迫離婚　幫賺錢蓋方舟

在岸人民幣對美元跌破6.71關口　今年以來累計下跌超過5％

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

生活熱門新聞

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

確診者喊升3級「Omicron不像流感」

9歲兒快篩陽快休克　母二度奔台大：等等等

巴哈網友PO「陳時中就是賤種」　23樓神坦救援

陽性率上升解封更快　確診居家照護有望變5天

女確診無法講話！護理師猛抓衝急診

白爛貓作者打3劑確診！2症狀崩潰

美魔女打2劑高端後半癱　雙眼失明臥床包尿布

到貨了！超商、藥妝店快篩明開賣

「紫色雨帶」罩台灣　梅雨要來了！最新預測圖曝

英媒批「未超前部署」陳時中回應

廖老大飲料店排爆！粉絲排2.5hrs嗨喊值得

8天破24萬例　醫揭數據：大部分人可當經歷一次感冒

首波梅雨滯留鋒要來了　全台連4天防致災劇烈天氣

更多熱門

相關新聞

花蓮調整職場居隔匡列標準　啓動高低風險措施

花蓮調整職場居隔匡列標準　啓動高低風險措施

花蓮8日新增649例新冠確診，花蓮縣長徐榛蔚在當天下午的疫情說明記者會上先向全天下偉大母親祝福母親節快樂，並特別感謝第一線防疫人員在節日時仍然辛苦的堅守崗位。對於畢業季即將到來，徐榛蔚表示，為保護學童健康安全，建議畢業旅行延至疫情趨緩再行辦理。

南投縣：密切接觸者停課對象和日數由學校彈性認定

南投縣：密切接觸者停課對象和日數由學校彈性認定

蔡壁如喊話快篩試劑公費發放　「不要讓民眾被剝兩層皮！」

蔡壁如喊話快篩試劑公費發放　「不要讓民眾被剝兩層皮！」

全家有症狀！他狂咳嗽吐一句話　醫嘆：感染黑數

全家有症狀！他狂咳嗽吐一句話　醫嘆：感染黑數

首出任務就遇盤查　嫩車手頻問：不會抓我吧？

首出任務就遇盤查　嫩車手頻問：不會抓我吧？

關鍵字：

台中疫情確診足跡快篩台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

台中女追撞載運晶片車！下場恐賠慘

婦日搭60趟電梯　遭討13萬管理費

滑水道突崩塌「遊客飛出」影曝光

確診者喊升3級「Omicron不像流感」

李靚蕾消失3月首發聲　曬信激動淚

媽媽缺錢繳房租！14歲女兒「借她7萬5」

9歲兒快篩陽快休克　母二度奔台大：等等等

巴哈網友PO「陳時中就是賤種」　23樓神坦救援

陽性率上升解封更快　確診居家照護有望變5天

孫生母親節跟媽起衝突「狠下心封鎖」

女確診無法講話！護理師猛抓衝急診

小貓露肚慵懶曬太陽　他近看鼻酸

7-11開賣限量快篩試劑「售價曝光」

外送員扶視障者　轉頭被開罰單

更多

最夯影音

更多
連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？
長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面