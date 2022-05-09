沒症狀別急著快篩！醫急喊：公衛防疫退居二線　換地方醫療上場

▲全台掀起快篩之亂！醫師疾呼「有症狀才快篩」 籲中央公衛退居二線、醫療上場。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中昨（8）日單日新增本土確診個案2358例，民眾瘋搶快篩試劑，也擠爆各大醫院急診。大台中醫師公會理事長魏重耀疾呼「有症狀才快篩」，中央應該比照流感模式，有症狀者到診所由醫師決定是否快篩、取消居隔去除確診標籤化，「公衛防疫退居二線，換地方醫療上場」，讓大醫院量能集中在照顧重症患者身上，否則今日台北、明日台中，兩周後中部面臨高峰期，狀況恐更將嚴重。

魏重耀強調，中央應該把試劑發放給各地方診所，將快篩交給診所，量能放在醫療端，「好比流感，你有症狀去看熟悉的地方醫生，醫生判斷要不要快篩，過往民眾有流感症狀也不會自己去買篩劑來篩，也不會動輒衝大醫院，塞爆急診。」

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對於民眾瘋搶快篩試劑，魏重耀認為沒有必要，強調「有症狀才快篩」，Omicron有超過9成都是輕症或是無症狀。魏重耀也提到，民眾怕的不是確診，而是確診後必須隔離，所以很多人快篩後不敢就醫、躲起來，這是非常危險的事情，若是有慢性病或是免疫力低下者，很有可能演變成中症，所以將快篩發給診所還不夠，還要讓確診者取消隔離、去標籤化，讓有症狀者盡速就醫。