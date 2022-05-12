何韻詩等5人違《港區國安法》被捕　行政院譴責港府：不要再迫害人權

記者蘇晏男／台北報導

香港前政務司長李家超8日在無任何對手下，當選新任特首，但才隔3天，泛民主派解散後成立的「612人道支援基金」，該組織信託人中包括歌手何韻詩在內等5人11日晚間被依違反《港區國安法》逮捕。對此，行政院發言人羅秉成表示，希望港府站在人民角度來看待，不要再做迫害人權跟自由的事情，以免遺憾。

▲何韻詩。（圖／達志／美聯社）

對於香港才剛選出新任特首，結果才三天何韻詩等五人被依違反《港區國安法》逮捕，羅秉成12日在行政院會後記者會上表示，過去香港自由繁榮是人人稱羨，大家都知道因為反送中、《港區國安法》施行，對人權自由的迫害，倒行逆施，已經讓國際社會所不容，共同譴責。

羅秉成說，11日包括何韻詩在內五位人權人士被逮捕，政府對任何假國安之名，來行迫害人權自由之實的惡行，我們都要加以譴責。稍早報導，這五人已經陸續獲釋，希望港府站在人民角度來看待，不要再做迫害人權跟自由的事情，以免遺憾。

港媒報導，港府10日起至11日陸續拘捕嶺南大學文化研究系前客座副教授許寶強、天主教香港教區榮譽退休的主教陳日君樞機、律師吳靄儀，以及何韻詩；而目前在獄中服刑的前立法會議員何秀蘭，也因身為該基金信託人，在獄中被捕。

▼李家超。（圖／CFP）