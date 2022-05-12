買不到快篩劑爆民怨　蘇貞昌：5、6月快篩劑提前交貨

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，由於政策影響，國人近來對快篩劑的需求大增，「買不到快篩劑」的問題也不斷引發民怨。對此，行政院長蘇貞昌12日在院會中指示，本月底跟下月才要進口的快篩劑，都盡可能要提前交貨，讓每個藥局配發的量能再增加。

根據衛福部統計，實名制預計徵用1億4500萬劑，依時程於全國4886家藥局及79家偏鄉衛生所販售；公費篩檢政策所需劑數，5月底前可供應8570萬劑，目前北北基桃地區民眾也可透過零售通路及藥妝店購買。

蘇貞昌表示，快篩試劑在整備上，北北基桃4大超商與連鎖藥妝等8大通路，已全面開賣快篩試劑，這幾天在各大通路來講，第一天配售的銷售量是100%，第二天的是90.99%，昨天是81.94%，政府會視快篩試劑在8大通路的銷售情形，未來也會視各地需求，適時鋪貨到其他縣市通路上架販賣。

▲新冠肺炎快篩劑實名制上路後，常可看見民眾大排長龍的狀況。（圖／記者林敬旻攝）



在藥局實名制快篩劑，蘇貞昌要求，本月底跟下月才要進口的快篩劑，都盡可能要提前交貨，讓每個藥局配發的量能再增加，請沈副院長督導，持續加速個多元供應管道的進貨。

疫苗方面，蘇貞昌表示，今年政府採購首批自購的輝瑞BNT成人疫苗185萬劑已經在5月9日到貨，將優先提供給12到17歲施打；政府採購的輝瑞BNT兒童疫苗，也預定在最短時間內會有77萬劑到貨，希望持續提高疫苗覆蓋率。

蘇貞昌指出，目前疫苗覆蓋率，第一劑將近85.4%、第二劑80.5%、第三劑61.9%。其中，要特別感謝退輔會在榮家進行相關第三劑施打率的成效，目前有16所榮家，第三劑施打率是81.87%，遠高於國人平均第3劑。

蘇貞昌提到，正因為第3劑施打率高，到目前為止榮民、榮家員工染疫共249人，染疫率是0.024%，但沒有死亡個案，可見能夠完整接種第3劑疫苗，確實有防疫能力可以避免重症或死亡發生，感謝馮世寬主委的用心用力。