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防疫分秒必爭！蘇貞昌要求精簡長者用藥評估、加設嬰幼兒綠色通道

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，12日起居隔者、居檢者及自主防疫者，若快篩陽性經確認後就視確診，可直接開立藥物，不用再等PCR檢驗結果。對此，行政院長蘇貞昌指示，請指揮中心、衛福部研議，精簡、放寬長者的用藥程序，縮短投藥時間；另外，也讓高風險族群能優先看診，如嬰幼兒，請衛福部研議公立醫院針對該等對象開設綠色通道的可行性，並做好相關配套。

蘇貞昌表示，台灣在防疫方面相對成績是受國際肯定，基於疫情變化情況、國際疫情情勢與國際往來必要，提出新台灣模式，「要正常生活、積極防疫、穩健開放」。既然要開放，就要縮短防疫時間、縮小匡列範圍，所以確診數一定會增加，何況Omicron傳播速度快，「現在確診數正如我們當初預估的，持續不斷增加」。

「但也就如當初期待、努力的，確診增加的速度不要像沖天炮那麼快，相關防疫工作都能穩定執行，希望生計受到的衝擊最小。」蘇貞昌說，經過這段時間以來，果然確診數快速增加，但將近99.8%都是輕症、無症狀；死亡人數字2022以來，香港是千分之8、日本是千分之2、韓國是千分之1，「台灣到現在為止是萬分之2，相對低」，成績跟數字可以看出來，這樣的做法是有效的。

▲▼由新北市政府主導，新北聯醫負責的板橋江子翠大型篩檢站合併防疫急門診今天正式運作。受限醫療量能，現場只接受已經在網路預約採檢看診的民眾。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北聯醫負責的板橋江子翠大型篩檢站合併防疫急門診今天正式運作。（圖／記者湯興漢攝）

蘇貞昌呼籲，現在正進入疫情最後最關鍵的階段，這一戰大家一定要如過往一樣，窮盡一切之力團結合作，一起跨過最後的戰役，才能進入我們期待的正常生活、完全開放。

針對防疫政策部份，蘇貞昌表示，5月8日起，確診者解隔離改為7+7，確診者匡列也改為僅以同住親友為原則，直場及學校採自主應變，依風險程度實施防疫假、停課等措施；此外，電子圍籬的措施，除確診者與居家簡易者仍維持外，居家隔離者已經取消。

蘇貞昌提到，為了降低醫院採檢負擔，12日起居隔者、居檢者及自主防疫者，只要快篩陽性，就透過遠距視訊透過醫事人員確認及為確診；另外，只要經醫師評估有需要，就可以開立藥物，不用再等PCR檢驗結果。

蘇貞昌也指示，除了前述對象外，也請指揮中心、衛福部研議，能否就長者的用藥再精簡評估程序，縮短投藥時間，把握高風險族群藥物治療的黃金時間；另外，也讓高風險族群能優先看診，如嬰幼兒，請衛福部研議公立醫院針對該等對象開設綠色通道的可行性，並做好相關配套。

▲▼由新北市政府主導，新北聯醫負責的板橋江子翠大型篩檢站合併防疫急門診今天正式運作。受限醫療量能，現場只接受已經在網路預約採檢看診的民眾。（圖／記者湯興漢攝）

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