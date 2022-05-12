快訊／快篩整備方案出爐！實名制徵用1.45億劑　公費5月底前8570萬劑

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，由於政策影響，國人近來對快篩劑的需求大增，「買不到快篩劑」的問題也不斷發生，各地縣市政府都有類似的聲音傳出。衛福部12日在行政院會中報告疫情現況，針對快篩劑問題，實名制預計徵用1億4,500萬劑，依時程於全國4886家藥局及79家偏鄉衛生所販售；公費篩檢政策所需劑數，在5月底前可供應8,570萬劑。

行政院12日召開例行院會，院長蘇貞昌聽取衛福部報告「COVID-19疫情現況及應處作為」後表示，目前全球疫情持續趨緩，國內病例及中重症個案則仍在上升，預估高峰會落於5月中下旬，請各部會務必加強跨部會及與地方政府之協調溝通，共同實施相關應變作為及配套措施，以使疫情早日趨於穩定。

衛福部說明，為強化防疫量能，自12日起，居家隔離/檢疫、自主防疫對象快篩陽性並經遠端醫療確認即為確診，以維持病例監測及採檢量能；居家照護者距發病日/採檢日達7天，無須採檢即可解隔，入住醫院、集檢所、防疫旅館者及中重症住院患者解隔條件亦已放寬。

同時，也調整密切接觸者匡列，改以重點疫調、最小匡列為原則，並取消居隔電子圍籬。另外，擴大篩檢網路，除開放全國704家社區定點診所醫師診斷後發給快篩、增設指定社區採檢院所達387處外，另有190家基層醫療院所加入提供快篩陽性者PCR採檢服務，以分流篩檢作業。

▲衛福部12日在行政院會報告快篩劑最新整備狀況。（圖／衛福部提供，點圖放大）

在口服抗病毒藥物方面，已簡化開立表單及領用藥物流程，並增設配置點（核心藥局自57家增加至2,400家），提升藥物取得可近性；住宿型長照機構確診者之密切接觸者，快篩陽性即可投藥治療。為降低孕婦中重症風險，將懷孕增列入Paxlovid適用條件中，臨床醫師經評估效益大於風險，可經充分告知且獲同意後使用。

至於各界關心的快篩試劑整備，衛福部表示，實名制預計徵用1億4,500萬劑，依時程於全國4,886家藥局及79家偏鄉衛生所販售，公費篩檢政策所需劑數5月底前可供應8,570萬劑，目前北北基桃地區民眾亦透可過零售通路及藥妝店購買。

衛福部呼籲，國內防疫現正邁向與病毒共存的最後一戰，政府將持續因應疫情現況推動及檢討防疫策略，國人亦須同心協力，增強防疫韌性，攜手度過疫情，早日進入正常生活。

▲新冠肺炎快篩劑實名制上路。（圖／記者林敬旻攝）