緩解PCR需求　蘇貞昌要求國軍醫院、榮民醫院、部立醫院增設社區篩檢站

▲新北聯醫負責的板橋江子翠大型篩檢站合併防疫急門診，今天正式運作，現場民眾大排長龍。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，由於確診數增加太快，擠爆各地篩檢站；為了避免影響到既有的急診病人治療，各地方政府紛紛在轄區醫院加開防疫急門診，把PCR篩檢的需求在院外解決。行政院長蘇貞昌12日指示，請國防部所屬國軍醫院、退輔會轄下榮民醫院及衛福部所屬部立醫院，協助在疫情嚴重的縣市多增設社區篩檢站，降低民眾排隊等候篩檢的情形。

為了避免無症狀或輕症者湧入急診進行PCR採檢，排擠正常急診病患的收治，蘇貞昌表示，除了各縣市增設社區篩檢站，醫院加開防疫門診外，也請國防部國軍醫院、退輔會榮民醫院及衛福部部立醫院，協助在疫情嚴重的縣市多增設社區篩檢站，降低民眾排隊等候篩檢的情形。

另外，為了強化輕重症分流收治，也請衛福部、交通部與地方政府合作，再擴增加強行防疫旅宿。

蘇貞昌表示，台灣在防疫方面相對成績是受國際肯定，基於疫情變化情況、國際疫情情勢與國際往來必要，提出新台灣模式，「要正常生活、積極防疫、穩健開放」。既然要開放，就要縮短防疫時間、縮小匡列範圍，所以確診數一定會增加，何況Omicron傳播速度快，「現在確診數正如我們當初預估的，持續不斷增加」。

「但也就如當初期待、努力的，確診增加的速度不要像沖天炮那麼快，相關防疫工作都能穩定執行，希望生計受到的衝擊最小。」蘇貞昌說，經過這段時間以來，果然確診數快速增加，但將近99.8%都是輕症、無症狀；死亡人數自2022以來，香港是千分之8、日本是千分之2、韓國是千分之1，「台灣到現在為止是萬分之2，相對低」，成績跟數字可以看出來，這樣的做法是有效的。

蘇貞昌呼籲，現在正進入疫情最後最關鍵的階段，這一戰大家一定要如過往一樣，窮盡一切之力團結合作，一起跨過最後的戰役，才能進入我們期待的正常生活、完全開放。