蔡英文稱「台灣防疫成績好」　侯友宜罕見開嗆：絕不是這麼一回事

▲總統蔡英文、新北市長侯友宜。（圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

台灣本土疫情嚴峻，總統蔡英文在臉書發文聲稱「防疫團隊成績也算相當好」，遭部分網友狠酸「自我感覺良好」。對此，新北市長侯友宜今（12）日上午受訪時也罕見開嗆，「我每天都在第一線傾聽人民的聲音，了解人民的痛苦，絕對不是總統說的那一回事。」



侯友宜今上午出席護理師節的慰問活動，他在會後訪時表示，非常感謝所有護理師在疫情嚴峻的時候無私無我、犧牲奉獻，守住疫情，今天特別來給他們加油打氣，希望大家都能夠平安健康度過這個疫情。

針對「快篩陽即確診」今上路，侯友宜表示，快篩陽視同確診限定三類人，居家隔離、居家檢疫、自主防疫，這三類要經過醫事人員遠距醫療判定確診，這過程其實有很多的困擾跟爭議，醫事人員如何判定在採檢的過程當中是他本人，還要去核對此人是否為被居隔的對象，光一個判定、一個核對，不但徒增更多的困擾，也增加更多作業的麻煩。

侯友宜說，快篩陽視同確診限定三類人在執行上，反而造成更多的醫事同仁的負擔，而且沒有辦法百分之百解決所有的問題，他呼籲中央應該面對快篩陽視同確診這三類，應該用簡化流程的方式，讓這些快篩陽能夠得到及時的協助。

侯友宜感嘆，已經呼籲中央超過半個多月了，其實一勞永逸的方式就是簡化流程，來守護快篩陽的個案，例如快篩陽性就給予即時用藥，趕快在關鍵的時間點保護市民。