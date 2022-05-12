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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／北市＋10751例！通訊診療「滿多問題」　柯文哲視察忠孝醫院

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心12日公布，新增6萬5385例本土確診，另增17例死亡，個案分佈以新北市23788例最多，其次為台北市10751例。由於今日為3類人快篩陽性視同確診首日，台北市長柯文哲12日下午視察視訊診療設備，並由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

指揮中心表示，新增6萬5385例本土病例，個案分布為新北市2萬3788例、台北市1萬751例、桃園市1萬39例、台中市3830例、高雄市3261例、台南市2332例、基隆市1876例、新竹縣1348例、花蓮縣1259例、宜蘭縣1186例、屏東縣1061例、彰化縣1000例、新竹市851例、苗栗縣760例、雲林縣613例、台東縣392例、嘉義縣362例、南投縣354例、嘉義市172例、金門縣78例、澎湖縣67例、連江縣5例。

柯文哲12日上午出席台北市住宅及都市更新中心揭牌活動，被問到3類人「快篩陽視同確診」政策上路問題，柯文哲回應，因為自己下午要去視察通訊診療系統上線情形，所以疫情相關提問統一12日下午回應，並直言「還滿多問題的。」

而台北市政府也臨時新增行程，今日由台北市衛生局舉辦防疫記者會，而柯文哲則於下午3時30分視察聯醫忠孝院區視訊診療流程及慰勞醫護人員，預計於會後接受媒體聯訪。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 柯文哲赴國民黨團報告-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

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