竹縣+1348！9成3無症狀確診　三類人快篩陽確診今上路

▲新竹縣今日新增1348人確診，其中9成3患者為無症狀確診。（圖／新竹縣府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央今(12日)公布新竹縣新增1348例新冠肺炎本土確診案例，無症狀者有1255人，約佔93%。今起居家隔離、自主防疫和居家檢疫3類對象於居隔、自主防疫或檢疫期間經快篩陽性，且由遠距視訊醫療醫師確認後，即可成為確診個案，醫師通報衛生局依收治分流原則，請個案居家照護或隔離治療。

1348例地區分布為竹北市423例、竹東鎮196例、湖口鄉358例、新豐鄉107例、新埔鎮37例、關西鎮64例、芎林鄉21例、橫山鄉17例、寶山鄉39例、北埔鄉21例、峨眉鄉5例、尖石鄉47例、五峰鄉13例，均已分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離1058人、居家照護3814人。

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▲三類人快篩陽通報流程。



此外，今(12日)起中央流行疫情指揮中心修訂確診個案病例定義。凡居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象在居隔、自主防疫或檢疫期間經快篩陽性，且透過新竹縣提供通訊診療的居家照護專責醫療院所遠距視訊醫療方式經醫師評估確認，加上個案和醫師雙方達成共識，即等於確診，不必再外出採檢PCR，經醫師通報衛生局依確診個案收治分流原則，請個案居家照護或隔離治療。

民眾預約視訊診療前，請先備妥以下資料：

一、 快篩陽性的檢測卡匣或檢測片，並寫上姓名和檢測日期。

二、 將寫好姓名和日期的檢測卡匣或檢測片及健保卡放在一起拍照。

三、 預約視訊診療時將照片上傳。

四、 配合醫師視訊評估時，請出示判讀陽性的檢測卡匣或檢測片。

若民眾和醫師在評估過程中沒有共識，則由醫師建請民眾做好確實的個人防護後，攜帶密封包裝好的快篩陽性檢測卡匣或檢測片，自行前往(勿搭乘大眾交通工具)社區篩檢站PCR採檢。

▲三類人快篩陽線上看診準備資料。

▲社區篩檢站相關訊息。

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