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南投+354！三類人快篩陽即確診上路　衛生局：莫外出由視訊研判

▲中央疫情中心公布南投縣今天新增354例確診個案。（圖／南投縣政府提供）

▲中央疫情中心公布南投縣今天新增354例確診個案。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數354例、累計確診人數2228例，居家隔離人數988例，今日已解除隔離522例，居家照護人數1329例；另民眾可自行至網站（https://reurl.cc/2ZWkKO）查詢，獲取各鄉鎮確診人數的最新即時資訊。

疫情急遽升溫，中央流行疫情指揮中心今天也宣布實施「居家隔離及自主防疫或居家檢疫期間使用家用新型冠狀病毒抗原快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認」即為確定病例的新制，防疫工作繃緊神經，縣府疫情應變中心再次呼籲民眾遵守防疫規定，並請各醫療院所做好收治準備。

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▲南投縣政府呼籲局隔檢疫期間快篩陽者不應外出，透過視訊由醫師研判確診。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投縣政府呼籲局隔檢疫期間快篩陽者不應外出，透過視訊由醫師研判確診。（圖／南投縣政府提供）

▲中央疫情中心公布南投縣今天新增354例確診個案。（圖／南投縣政府提供）

衛生局長陳南松說，居家隔離「3天（居家隔離）+4天（自主防疫）」及居家檢疫民眾，在檢疫期間快篩如結果為陽性，應不外出並透過南投10家醫院、13家衛生所、49家診所，共72家快篩陽性視訊診療醫師協助評估（網址連結https://reurl.cc/3oOl1V），再由視訊診療醫師上傳至傳染病通報系統研判為確診，另提供兒科視訊診療診所計有7家（網址連結https://reurl.cc/q5kRxD）；經衛生局疫調確定後，才能儘速安排居家照護，並由醫護團隊提供必要的醫療服務或藥物治療。

▲中央疫情中心公布南投縣今天新增354例確診個案。（圖／南投縣政府提供）

▲中央疫情中心公布南投縣今天新增354例確診個案。（圖／南投縣政府提供）

▲中央疫情中心公布南投縣今天新增354例確診個案。（圖／南投縣政府提供）

▲中央疫情中心公布南投縣今天新增354例確診個案。（圖／南投縣政府提供）

衛生局長陳南松表示，確診者如為中重症、年齡在80歲（含）以上、懷孕36週，由醫院收治；年齡70至79歲、65至69歲且獨居者、懷孕35週以內，可申請到集中檢疫所安置；至於無症狀、輕症確診者、年齡在69歲（含）以下者，則採居家照護。

隨著確診人數連日增加，防疫人力也日趨吃緊，衛生局緊急招募志工，希望民眾報名，協助防疫變應中心處理電話諮詢、轉介、物資發放等工作，意者可打報名專線049-2220007。

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