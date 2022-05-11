12歲以下才可來！北市調整兒童防疫門診　柯文哲：高中生不需看小兒科

記者袁茵／台北報導

全台11日新增5萬7188例本土確診，台北市佔了8265例。台北市政府原訂11日下午要召開防疫記者會，緊急更改為視察木柵機廠防疫急門診，台北市長柯文哲宣布，親子兒童急門診的年齡調整為「12歲以下兒童」，因為在台北市一天9390的PCR量能中，僅保留120名額給小孩，所以要特別將兒童拉出來一線。

台北市政府原訂11日下午召開防疫記者會，但因台北市副市長黃珊珊上午爆出快篩陽性，而台北市長柯文哲也緊急更改行程，改為視察「木柵機廠」防疫急門診，並於會後進行媒體訪問。

柯文哲表示，新冠肺炎大部分被感染者的症狀都不嚴重，但原則上有症狀就要治療，希望在防疫急門診就可以治療完畢，目前動員9390量能，未來會將這23家防疫急門診的預約掛號統一網站，希望大家按照「哪個地方有空，就到哪裡去」，輕症病人大部分都可以在醫院外面解決，不用擠門診醫院。

柯文哲提及，因有台北市議員建議，現在兒童防疫門診特別拉出來一線，目前有做兒童防疫急門診的除了木柵機廠車來速外，還有馬偕醫院、台北市立婦幼院區，其中台北市立婦幼院區原本稱「18歲以下可以來」，但12日起調整為「12歲以下」，已經掛號者不會受到影響。

最後，柯文哲說，「因為有些高中生比爸爸媽媽還高大，不需要看小兒科」，且在台北市一天9390醫療量能中，僅只有120量能保留給小孩，所以現在改為12歲以下兒童才可到婦幼醫院親子防疫急門診，其他則看大人急門診。

▼台北市長柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）