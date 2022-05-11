快訊／12.8萬兒童僅2.9萬願打莫德納　北市要中央說明能否混打BNT

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，為了完整國人整體的免疫能力，6到12歲兒童疫苗在近來啟動接種作業。但北市副市長蔡炳坤說，經問卷調查後，北市12.8萬學生中僅2.9萬願意施打，家長希望能獲得充分的疫苗資訊以便做選擇；此外，蔡也呼籲中央應說明，莫德納、BNT能否混打，「目前全世界還沒有混打的研究跟案例」，這是很多家長關心的。

蔡炳坤表示，6到12歲兒童疫苗接種，目前莫德納疫苗正在接種，昨天做了158所學校完整意願調查，所有12萬8千多學生中，有意願接種的約2.9萬，約整體的23%，比例比原來第一次調查46%幾乎是減半。

蔡炳坤說，雖然意願降低，但北市府還是啟動三種模式，包括正在進行的到校接種、本周開始的各大醫院特約門診，以及下周的預約系統，在預約系統部分已有千人預約。蔡說，將以這3種模式讓家長選擇，在5月底前完成這波莫德納接種。

後續在QA時，蔡炳坤表示，每一位家長都非常注意，而且希望得到充分的資訊，一開始提到北市的調查原本有46%要接種莫德納，後來中央有宣佈兒童BNT要進來，所以意願的比例幾乎降一半到23%。這2天又看到兒童BNT來的時間延遲，這對家長心中會有一些失落。

蔡炳坤接著說，希望中央對於兒童BNT到貨時間能明確讓家長了解，畢竟家長要做出選擇，即使現在沒有意願接種莫德納，如果兒童BNT沒有辦法按時進來，也許家長就會認為還是有疫苗就先打。

第二，中央至今對於莫德納跟BNT能否混打，沒有明確答案，這也是家長期待的，假如現在先打莫德納，第二劑可不可以打BNT？市府團隊有做相關研究，「目前全世界還沒有混打的研究跟案例」，這是很多家長關心的，希望中央對於小朋友的疫苗接種，要再認真思考規劃。