臉書留言「要好好照顧自己」　柯文哲：黃珊珊瘦很多「太操勞」

記者袁茵／台北報導

台北市副市長黃珊珊11日於臉書自曝快篩陽性，提及自己有些喉嚨痛等症狀，底下湧入許多網友和政治人物留言，連台北市長柯文哲的帳號也於底下表示「要好好照顧自己」。柯文哲11日下午對外表示，自己覺得黃珊珊這陣子太辛苦了，瘦了很多，「太操勞了！」

台北市政府原訂11日下午召開防疫記者會，但因台北市副市長黃珊珊上午爆出快篩陽性，而台北市長柯文哲也緊急更改行程，改為視察「木柵機廠」防疫急門診，並於會後進行媒體訪問。

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

被問到柯文哲特別到黃珊珊臉書公開留言的理由為何？柯文哲回應，自己覺得黃珊珊這陣子太辛苦，「我發現她瘦太多，我說『怎麼瘦這麼多』？太操勞了，沒辦法！這個國難當前，要咬緊牙關工作。」還好台北市政府這陣子有建立視訊會議系統，即使關起來，大家還是在工作。

黃珊珊11日在臉書證實自己快篩陽性，提及自己這兩週都在各大採檢站工作，早上起來覺得怪怪的，有點喉嚨痛，快篩出現了兩條線，這也是可以預期的事，「做防疫工作兩年多，終於真的跟這病毒共存了，它是我這兩年多來朝思暮想的敵人，今天終於見面了」，這7天雖然被隔離，但是每天還是會上線開會，每天晚上跟區級關懷中心的檢討會報也不會停止，守護台北。

因前一天共同開防疫記者會，因此柯文哲也緊急使用快篩，結果呈現陰性，加上無相關症狀，所以行程仍照舊進行。而柯文哲也於11日中午到黃珊珊臉書留言，「黃副，我看妳在家還是很忙，會議都有來，要找時間休息一下，順便喘口氣，要好好照顧自己。」

黃珊珊則回應柯文哲，「謝謝市長，我比較擔心有沒有傳染給你」，希望柯文哲要保重，她會每天居家辦公，隨時備戰。