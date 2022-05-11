桃園單日確診將破萬！不只學校　國三補習班5／14起也改線上

▲0511桃園市防疫記者會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者蔡怡萍／桃園報導

今（11）日指揮中心公布全國新增57188例確診個案，其中桃園新增9751例，市長鄭文燦在疫情記者會中表示這數字較昨天上升不少，更直指明天應該就會破萬，強調疫情確實升溫中、持續擴大防疫量能是一個必須的挑戰。而鄭文燦表示今早啟用的桃園區中路運動公園、中壢區龍岡的綠色通道採檢站，目前成效不錯，未來考慮將戰術、年齡再擴大納入。

鄭文燦說，市府今日推動的「桃園模式三合一服務」方案，在桃園區中路採檢站時間為上午9時起至中午12時止、中壢區龍岡採檢站則是下午2時起至5時止，2處都設置「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」，優先提供3歲以下幼兒與75歲以上長者「PCR採檢、醫生看診、拿藥」一次到位服務，可直接將緩解振狀的藥物帶回家，看診的費用、掛號費都由公費支出，今天看來效果不錯，未來將視運作情形研議擴大辦理、擴大納入年齡層，讓醫院與社區採檢站分流，降低各醫院負擔。

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桃園目前7個社區採檢站，其中巨蛋站為快篩陽傳專用站，目前每天量能約在5千人左右，也決定再增設龍潭、大園觀音交界處2個採檢站，新屋地區可到部桃新屋分院採檢，希望讓社區黑數降低、也讓確診者很快得到照顧。

鄭文燦表示，自主申報經常因填寫錯誤資料而等不到簡訊通知，呼籲若超過2天沒收到簡訊，可主動到衛生局網站填寫調查表、由衛生局幫忙往上通報到中央。

而桃園市居家照顧者來到57545位，已有3成5完成視訊診療，但民政局統計這之中只有一半完整傳送資料、有一半的人會寫錯，導致無法送防疫關懷包，鄭文燦表示將採取區公所做為發放單位、確診者可委託家人或親友為代理人，帶著確診者身分證或文件，主動到區公所里關懷包，而裡面都會有5劑快篩劑，以後將會採取這2方案並行，在明天將系統建立起來、後天新制就上線，區公所也會設置快速通道，將關懷包準備好由親友代領。

至於國中會考5/21、22將至，為了讓國三學生能安全參加考試，鄭文燦說5/14開始校園停止實體上課、改為線上教學，但考慮部分學生晚上到補習班實體課程一樣會有風險，在考量之下同步實施國三補習班課程在5/14起也改採線上，讓學生在家衝刺準備會考，不用到學校或者是補習班。