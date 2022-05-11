3類人快篩陽＝確診！北市聯醫每天25個視訊門診　看診前須準備3件事

記者袁茵／台北報導

指揮中心11日宣布，12日起居家隔離、自主防疫、居家檢疫3類對象若快篩陽性，經由醫事人員判定後等同確診，不用經過PCR。台北市政府也公布民眾需要準備的東西，不過台北市長柯文哲直言，一天要1萬個通訊門診該如何執行，目前聯合醫院總院長璩大成也非常焦慮，「盡力啦！盡力啦！想看看怎麼解決。」

台北市政府原訂11日下午召開防疫記者會，但因台北市副市長黃珊珊上午爆出快篩陽性，而台北市長柯文哲也緊急更改行程，改為視察「木柵機廠」防疫急門診，並於會後進行媒體訪問。

▲台北市立聯合醫院總院長璩大成。（圖／北市府提供）

針對12日起3類人快篩陽視同確診，聯合醫院總院長璩大成說明，台北市政府估計，這會是現在視訊門診需求的5至10倍，所以聯合醫院已快速做了一些準備，也呼籲民眾「準備好自己該帶、該顯示的東西」，並拜託民眾把自己的檢體準備好，「檢體要有姓名跟日期，還有健保卡的合照，這是第一個通關要件。」

璩大成指出，第二個準備物品為剪刀，因為事後需要將快篩試劑剪掉，另外第三個是最重要的「居隔相關證明文件」，包括收到簡訊和家裡收到的居隔證明，經過醫生確認後，就可以快速讓民眾快篩陽等同確診，因此該門診叫「快篩陽確診評估視訊門診」，從12日起每天上午、下午各5診，共有聯合醫院5個院區實施，因此總計25門診，希望將第一波撞擊減到最低。

不過，柯文哲表示，這個當然很累，不過若台北市有問題，那「台灣其他縣市一定很慘」，他知道璩大成非常焦慮，因為一天要怎麼執行1萬個通訊門診，這是個好問題，「盡力啦！盡力啦！（我們）想看看怎麼解決。」

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）