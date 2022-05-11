詐團誘家庭主婦兼職搞詐欺　收水贓款逾5千萬！17人落網

記者張君豪／台北報導

刑事局偵九大隊日前接獲線報，發現有多名被害人在臉書、LINE等知名社群平台接收到投資廣告訊息，部分網友怦然心動加入歹徒設立的LINE群組，詐騙集團佯稱可破解博弈網站數據，依指示操作保證獲利，該集團兼收假檢警詐騙贓款，造成有5名被害人遭詐騙金額逾新台幣1000萬元，警方4月29日行動，逮捕黃姓水房主嫌及其共犯17人到案。

▲刑事局偵九大隊破獲黃姓主嫌經營詐騙水房集團，逮捕17人追回部分贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，黃嫌主持的詐騙集團指揮旗下成員向詐騙車手收取贓款，並成立投資群組詐騙被害人，並透過臉書召募淘寶網購「文書作業員」名義，趁疫情期間招募多名家庭主婦兼職上網攬客，並要求兼職媽投入千元資金做本金、提供戶頭供集團使用，也因此淪為詐騙集團共犯。

▲刑事局偵九大隊破獲黃姓主嫌經營詐騙水房集團，逮捕17人追回部分贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

後來不少被害人透過ATM匯款購買歹徒成立博弈網站的儲值金併操作投資，卻血本無歸才驚覺被騙，刑事局偵九大隊會同北市文山二、信義、大安、中正一及新北市海山警分局共組專案小組，報請新北地檢署誠股檢察官李秉錡指揮偵辦。

▲刑事局偵九大隊破獲黃姓主嫌經營詐騙水房集團，逮捕17人追回部分贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

警方鎖定該詐騙集團黃姓主嫌涉案，該詐騙集團除向車手「收水」外，還經營上述假投資騙局，其中也經手假檢警詐騙贓款逾新台幣5千萬元，專案小組4月29日持新北院檢核發搜索票、拘票逮捕黃姓主嫌等共17名共犯。

警方並當場查扣犯案手機、電腦主機、螢幕、筆記型電腦、人頭金融帳戶存摺、金融卡、新臺幣87萬元、遠端監控鏡頭、網路分享器等贓證物，訊後依觸犯組織犯罪條例、詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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