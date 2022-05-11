房仲騎車巷弄竄出遭撞飛求償20萬　車主看行車記錄器氣炸拒付

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名男子日前開車行經住家附近巷口時，剛好一名房仲騎機車衝出，雙方發生碰撞，最終肇責鑑定報告出爐，男子肇責3成，房仲7成，沒想到後續房仲要求賠償金20萬，後來調降至15萬，男子氣炸，檢視行車記錄器發現對方根本邊騎車邊用手機；警方則建議當事人自費申請重新鑑定。

▲李姓房仲疑騎機車邊玩手機，遭小客車撞飛，行車記錄器拍下瞬間 。（圖／翻攝自爆料公社）

據了解，新莊區一名29歲杜姓男子3月25日下午4時許，開車要到台北市找客戶，經過福美街與福德三街口，突然38歲李姓房仲騎機車衝出來，遭男子開車撞倒，幸好僅受擦挫傷，最後肇責鑑定報告出爐，男子因經路口未減速肇責佔3成，房仲7成。

▼李姓房仲疑騎機車邊玩手機 。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

男子事後交由保險公司處理，未料李姓房仲竟要求20萬賠償金，包含醫藥費、機車修復及未上班3個月休養費，男子堅決不願賠償，房仲退讓減至15萬，扣掉保險支付，男子尚須給付7、8萬元；男子檢視行車記錄器，發現李男根本邊騎車邊用手機，氣炸將影片貼到網路爆料公社。

新莊警分局表示，有關機車騎士是否有手持手機，邊滑邊騎車這部分，因為行車記錄器只有拍到對方手持手機跟握著機車手把騎車，是否是因為看著手機螢幕導致車禍，這部分行車記錄器影像比較難看出，倘雙方對肇責有疑義，警方建議可以申請自費鑑定。