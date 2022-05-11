豬舍遭雷擊！母豬「27死130重傷」　疑附近避雷針安裝不當釀禍

▲養豬場豬隻暴斃。（圖／林姓豬農提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

今日首波梅雨鋒面接近，彰化也下起大雨，芳苑鄉1處養豬場母豬聽到「轟隆」的雷擊聲，有27頭離奇暴斃倒地身亡、超過130頭豬重傷，林姓豬農又氣又心痛的說，去年11月也發生過一次，當時也有接近50頭豬因打雷死於非命，總計損失超過700萬元，質疑兇手就是附近一處能源公司的「避雷針」，沒裝好反而引電釀禍。

▲養豬場豬隻暴斃。（圖／林姓豬農提供）

林姓豬農3年前花了5000多萬向地主買了7分地，用來蓋養豬場，才經營不久，去年(2021)年11月25日，因為打雷，養豬場內近50頭豬倒地死亡，為了找到豬隻的死因，還請了專家到場做場勘，環保及衛生都合乎標準，最後發現是避雷針引雷導電，把這些無辜的豬全電死了。

▲養豬場豬隻全部攤軟在地上。（圖／林姓豬農提供）

林姓豬農說，當時向該間能源公司說豬被電死一事，但他們仍不相信，未料今天清晨5點30分前往養豬場工作，發現場內的160頭種(母)豬再因為雷擊，當場有24頭豬全攤倒在地上，體溫冰冷無呼吸心跳死了，近130頭豬重傷已經無法進食，還有母豬肚子裡有小豬，剛剛又陸續有3隻死亡，眼見投下的心血全部化為烏有，心裡非常的難過又悲慟。

豬隻暴斃事件一次重演，今天該能源公司也派員前往養豬場勘查，對於此狀況沒有多說，只說將由台北總公司公關窗口統一對外發言。