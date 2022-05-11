專對朋友女兒下手！女和男友玩變態遊戲　強迫8歲女童脫衣一起3P

▲2人長期性侵女童，近來被判入獄。（圖／翻攝自Facebook／Greater Manchester Police）

記者李振慧／綜合報導

英國27歲女子埃克爾斯(Tiffany Eccles)被控幫助38歲男友米爾斯(John Mills)一同性侵8歲女童，在性侵前還強迫女童觀看2人做愛後來3P，變態行徑令人髮指，讓這2人一共被起訴超過20多項罪名，近來被判入獄。

埃爾克斯與米爾斯被控長期性侵朋友的年幼女兒，而於去年11月被捕。14歲受害少女表示，2名被告是爸爸的朋友，她自8歲開始遭性侵長達4年，除了逼迫她觀看2人做愛，還玩轉瓶子脫衣等色情遊戲，試圖洗腦同齡女孩都很喜歡這樣玩，讓她後來出現輕生念頭，曾4次想要結束自己生命，後來勇敢告訴媽媽真相才讓事件曝光。

另一名16歲受害少女也控訴遇到相同情況，媽媽完全不知道她長期遭2名被告性侵虐待，直到新冠肺炎疫情爆發，終於才給了她逃離2人的機會，後來將真相告知老師，「我遭受了任何孩童都不應該遇到的事情，他們完全不顧我的感受，對我為所欲為」。

本案近來在曼徹斯特法庭進行審理，育有一兒的埃克爾斯坦承在13歲以下兒童面前進行性行為，與煽動兒童從事性行為等罪，被判入獄7年2個月。米爾斯則坦承性侵、侵入攻擊、性侵犯與導致兒童從事性行為等罪，被判入獄19年3個月。

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