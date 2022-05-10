動物園狼看起來像大狗好萌　10歲童闖進圍欄「摸摸」被咬成重傷

▲男童竟然闖進安全圍欄中摸狼。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥一座動物園傳出，一名10歲男童因為覺得野狼看起來十分可愛，竟然爬進圍欄中想要撫摸，結果手臂被嚴重咬傷，緊急搭乘醫療直升機到醫院進行手術。由於狼是該動物園裡的熱門觀賞動物之一，引發許多民眾在網路上向當局請願，希望不要因此將肇事狼安樂死。

事件6日下午3時發生在內薩瓦爾科約特爾城(Nezahualcoyotl)的動物園Zoologico Parque del Pueblo，市政府表示，這名10歲男童和爸媽一起逛動物園時，他先用叫聲引起狼的注意，便爬過安全圍欄直接把手伸進籠中，當場被咬成重傷。

男童最早被救護車送到附近醫院急救，由於傷勢太嚴重又被醫療直升機送到市區醫院，手術後成功重建手臂動脈與靜脈，目前已經能夠勉強移動手指，預計之後行動將能夠完全恢復，且手術費與所有醫療費用都由市政府支付。

對於外界擔心狼可能被安樂死問題，市政府回應，由於狼原本是野生的，感受到威脅時才會發動攻擊，該物種為保育動物也不宜野放回自然中，目前尚不確定會如何處置，已緊急與國家自然公園、動物委員會(CEPANAF)等相關官員召開會議，未來將會加強危險動物生活空間的安全措施。