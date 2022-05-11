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社會 社會焦點 保障人權

女酒醉遭前男友帶走　返家沐浴驚見私處流出「精液」怒告

▲桃園市李姓男子去年1月間與女友相約談判分手，卻藉故將其帶進摩鐵，趁機硬上性侵得逞，事後女子提告強制性交。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲花花和林姓男子為前男女友關係，未料林男竟趁花花酒醉時，對其性侵得逞，直到事後花花返家洗澡時，發現陰道流出精液察覺有異，怒報警提告。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／高雄報導

高雄一名女子花花（化名）和林姓前男友分手後，因心情不佳和朋友一起前往「鳳林KTV」唱歌喝酒，友人見花花喝醉便聯絡林男前來將花花接回，未料林男見花花不省人事，竟對她性侵得逞，事後還是花花返家沐浴時，驚見陰道流出精液，察覺有異，怒報警處理。案件上訴至高雄高分院後，法官依乘機性交罪，判處林男應執行有期徒刑2年，緩刑5年，並須服200小時義務勞務。

判決書指出，林姓男子和花花為前男女朋友關係，前年9月2人決定談論相關分手事宜，花花的心情也因此大受影響，在同日和朋友一起前往「鳳林KTV」唱歌喝酒，以藉此紓發情傷。

未料花花喝醉後，友人便聯絡林男前來將花花帶回家，不過林男因無花花家中鑰匙，只好將花花帶回自己住處；林男見花花酒醉不省人事，一時色心大起，對花花性侵得逞，直到花花返家洗澡後，發現陰道流出精液，察覺有異，怒報警處理。

庭審時，林男否認犯行，辯稱第一次發生性行為時，花花確實還在酒醉無意識的狀態，不過第二次的時候，花花已經清醒有意識了等語。

而花花則向法官表示，她酒醉醒來時，發現自己渾身赤裸，林男同樣也渾身赤裸地躺在她身邊，讓她只想趕緊離開，不料返家後卻發現陰道流出精液，因此質問林男是否有對她為性行為，林男才坦承做過2次。

法官審酌2人對話紀錄，花花酒醉清醒後的隔日便向林男直問，「你昨天帶我回家，然後我喝醉的時候，有發生關係？」，林男則回以，「有，早上也有」。

法官指出，如果林男和花花發生關係的當下，花花已清醒有意識，那麼對於早上林男和她發生關係等事，應所之甚詳，林男只要承認當天凌晨有和花花發生關係即可，何須畫蛇添足，告知花花「早上也有」？因此足以認為，林男和花花發生關係時，花花仍處於酒醉未清醒狀態，林男才會認為花花對於發生性行為一事同樣一無所知，不採信林男的證詞。

案件上訴至高雄高分院後，法官指出，林男利用花花因酒醉意識模糊，處於不知且不能抗拒的狀態，對其性侵得逞確有不該。不過法官也表示，審酌林男和花花2人原為前男女友關係，案發前不久2人才在討論分手事宜，花花因此心情不好前往KTV飲酒消愁，可見花花當時對於林男仍有情意，一時難以割捨，才會有此情緒波動。

法官說明，2人在交往時，花花偶爾也會在林男住處過夜，且分手的主要原因是因為花花母親反對女兒和林男交往，並非林男對於花花有施暴或其他不當言行所致，而花花對於林男亦未有相關不當言行，衡量林男事後坦承犯行，並已與花花達成和解，事後花花也有在向林男借錢等行為，顯見案發後2人仍有一定之互動往來，依乘機性交罪，判處林男應執行有期徒刑2年，緩刑5年，並需服200小時之義務勞務，同時接受5場法治教育。全案仍可上訴。

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