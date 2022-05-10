天母豪宅2富商聯手性侵醉女辯3P　紅外線攝影錄下惡行慘打臉

▲兩名富商聯手性侵女子，均遭重判10年定讞。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

知名郭姓骨董商與證券公司前葉姓董事熟識，2人2016年參加完拍賣會後，帶1名女子舉行慶功宴，並聯手將女子灌醉，帶回郭男位在天母的豪宅內輪流性侵女子。事發後2人辯稱是情投意合的3P，但豪宅中的紅外線監視器卻錄下犯行。一二審均將2人分別重判10年，案經上訴，最高法院10日駁回上訴定讞。

郭姓骨董商開設文藝店超過30年，在業界頗負盛名，專門經營青銅器、金銀器、玉器、文房雜項、宗教文物，除了在台北市士林區有店面以外，高雄也設有分店。至於葉姓證券商的公司，在他的帶領下也曾經拿下期貨信託事業及期貨信託基金鑽石獎，業界中頗負盛名。由於葉姓證券商喜愛骨董，因此與郭男熟識。

檢方起訴指出，被害人小梅（化名）因工作關係而認識葉男，2人曾短暫交往，後來她發現葉男已婚，決定與他分手，但彼此間仍有往來。而葉男2016年底應郭男邀約，到台北市松山文創園區參加骨董拍賣會，結束後，2男1女一同到餐廳吃飯，之後又轉往Pub續攤，小梅在2人聯手灌酒下，不勝酒力，逐漸昏睡，最後被載至郭男天母住處。

小梅最後遭2人聯手性侵，而小梅昏睡中還依稀記得，2人性侵後還拿起酒杯互相乾杯，擊掌慶賀，臉上露出詭異笑容。第二天一早，小梅清醒後，向2人表達「我要回家」、「帶我回家」等話語，但2人卻二度性侵得逞。小梅不滿，具狀向檢方提出告訴，檢方對2人提起公訴。

法院審理時，2人不否認發生關係，但辯稱是情投意合下發生的3P，沒有違反小梅的意願。但豪宅中的紅外線感應自動監視器，在沒有開燈的狀況下，仍自動錄下3人的動作，因此法院認定2人確實違反小梅意願而性侵，一審法院在判決書中痛批「被告2人酒後合力對小梅分別為2次強制性交犯行...造成小梅身心受創甚鉅，迄今仍持續就診精神科，實不足取；又其等犯後始終否認犯行，飾詞狡辯，迄未能與小梅達和解或賠償，毫無悔意。」因此分別重判10年。

上訴二審後，2人還是否認犯罪，二審高等法院認為原審判決並無違誤，駁回上訴，維持10年刑度。全案再上訴，最高法院10日駁回上訴定讞，2人分別遭重判10年定讞。