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單親媽遇恐怖男網友持剪刀硬上！　一夜逼姦2次...臨時工重判9年

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,毆打,虐童,酗酒,皮帶,恐怖情人,保護令,小女孩。（圖／123RF）

▲小芊被李姓男網友軟禁毆打、又持剪刀威脅並強制性交2次，（示意圖／123RF）

記者蔡怡萍／台中報導

台中一名女子小芊（化名）透過臉書認識了李姓男網友，認識一個禮拜2人就相約出來見面，李男竟趁機將小芊機車、住處鑰匙搶走不歸還，又問她「要不要一起住」，小芊害怕想離去，李男又持剪刀抵住她脖子、威嚇「你走的話，要死一起死」，並且脅迫她性交2次得逞。李上訴到最高法院後依妨害性自主、傷害等罪，判處9年6個月定讞；民事則判賠小芊150萬元。

判決書指出，小芊2020年3月28日與擔任臨時工的李男透過臉書認識，2人在4月4日初次見面後，隔天5日下午就再度約在小芊住處外碰面，李男陪同小芊將她女兒送到前夫那裡，趁她離開沒把隨身物品帶走之際，拿走小芊機車與租屋處鑰匙，2人共同返回小芊住處後，李男逕自入內並問說「要不要跟我一起住」，小芊不斷拒絕且氣憤想離開，李抓起剪刀動手剪她包包、勾她脖子，將她推撞到牆壁上，阻攔她離去。

隔日凌晨，小芊想偷偷離開被李男發現，李失控拉扯小芊頭髮、將人甩到床上，並持剪刀抵著她脖子恫稱「你走的話，要死一起死」、「你叫誰來我都不會怕」、「要嘛就乖乖聽話，要嘛就死路一條」，將小芊拘禁在屋內，而後又抓住小芊雙手，恐嚇「如果再反抗，就會用剪刀刺死你」，不顧她哭泣拒絕硬上得逞。

早上又對小芊強制性交一次後，李男騎機車載她出門辦事情，期間不斷監視、控制小芊行動，出言道「如果你離開，就要騎機車闖紅燈跟你同歸於盡」，心力交瘁的小芊直到晚間8點多，才趁到醫院候診的空檔逃離、躲進超商等處聯繫友人求救。

李男到案坦承有在租屋處發生2次性關係，但否認有妨害自由跟強制性交，強調2人相處期間都很開心，拿走她鑰匙、阻擋她離開是怕她自己出門太危險，發生性行為都是你情我願，且強調所持剪刀是圓頭的安全剪刀，根本不具傷害力、威脅不了人。

法院審理檢視小芊在過程中偷偷用手機向友人求救的訊息，都與小芊及證人所說相符，且小芊到醫院驗傷報告顯示多處瘀青挫傷，而李男多次傳訊向小芊表達愛意、但小芊只是回「之後再說，從朋友開始當我比較沒壓力」，顯見2人並未正式交往，持剪刀出言恐嚇也已造成小芊恐懼，難認這種情況下會合意性交。

高等法院台中分院依妨害性自主、傷害罪等，判李男應執有期徒刑9年6月，上訴到最高法院後遭駁回定讞；另外民事判決也出爐，小芊請求的150萬元精神賠償法院認為適當，全數判准、李男須賠，不得上訴。

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