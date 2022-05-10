指揮中心藉「澄清快篩」實則抹黑？　朱立倫揪疑點批：根本問A答B

▲朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫昨批蔡政府防疫是世界倒數，建議開放自主進口合規快篩試劑，但被中央流行疫情指揮中心認定為錯誤指控，並指政府從未禁止廠商自主進口任何合乎食藥署緊急授權的快篩試劑。對此，朱立倫10日下午回嗆「問A答B」，國民黨是說應開放民眾自主從海外購買快篩，但指揮中心卻是拿「未限制廠商自行進口」、「可提出個人自用申請」來回應，是用「澄清」來抹黑提出防疫建議的人。

朱立倫9日在臉書表示，一個月以來，我國防疫亂象恐怕是世界第一，連三天破4萬人確診，持續往上的數字，還有快篩價格。朱立倫提出三項建議，第一、解決缺快篩亂象：開放自主進口合規快篩；第二、解決快篩配售不均：快篩資訊便民查詢；第三、解決快篩採購亂象：合法合理採購機制。

但陳時中10日在指揮中心記者會上澄清，提出批評可以，但要根據事實來說。有人指控政府禁止廠商進口，不過其實進口跟原來一樣，照著程序還是可以進口。這段期間個人用的本來就有一些限制，申報、審查都會增加很多困擾，我們可能會研議在防疫期間，放寬個人用的，只是成效要自己負責，且不能拿來販售。

會後指揮中心進一步發布新聞稿指出，自2020年初疫情發展以來，政府從未禁止廠商自主進口任何合乎食藥署緊急授權的快篩試劑。新冠肺炎快篩試劑產品效能對防疫影響甚鉅，現行防疫政策，家用快篩試劑產品檢測結果，已可作為居家隔離者確診或解除居家隔離的依據，因此對於快篩試劑的產品專案輸入申請案，食藥署皆秉持專業的態度，對產品的安全性及有效性做審慎的審查。

指揮中心說，截至目前為止，食藥署已經核准22件家用快篩試劑專案輸入許可，各廠商也已經進口1459.3萬劑的家用快篩試劑於民間自由販售，政府從未做任何限制。

指揮中心也表示，倘若民眾有輸入快篩試劑產品供個人自用之需求，現行得依特定醫療器材專案核准製造及輸入辦法規定，提出個人自用專案進口申請。但考量目前民眾防疫需求，食藥署對於是類案件皆會優先辦理。

指揮中心提醒，申請供個人自用專案進口的快篩試劑，因產品未經審查，產品安全有效性須由申請者自行負責，且不得用於配合防疫政策判斷的依據。而基於便民的原則，將請食藥署儘速研議民眾可自國外輸入少量快篩試劑產品供自用的相關措施，以增加民眾取得快篩試劑產品的管道。

對於被指揮中心認定為錯誤指控，朱立倫在臉書表示，指揮中心假澄清真抹黑，程序繁瑣卡全民 難有快篩用！當前政府對民眾個人自主進口仍有諸多限制，如還要申請費2000元等，根本不知民間疾苦！我們是在為許多買不到快篩、希望可以從海外自主購買的民眾發聲，也協助緩解當前缺快篩的防疫亂象。

「指揮中心記者會不回應外界質疑，忙著製作圖卡指稱建議是錯誤指控，令人遺憾。」朱立倫說，他要請教一件事：如果真的如指揮中心說已經開放，為何今天衛福部食藥署才說要「研議開放」？為何陳時中指揮官今天才說「開放個人進口快篩2個月」？是在打臉指揮中心？

朱立倫表示，當我們在談應開放民眾自主從海外購買快篩，指揮中心卻拿「未限制廠商自行進口」、「可提出個人自用申請」來回應，根本問A答B！這種用號稱「澄清」，實為抹黑的作法，實在該受到社會的檢視與譴責。請指揮中心好好解決防疫問題，不要把資源與心力放在解決提出防疫建議的人。