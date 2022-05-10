快訊／地方反應中央聽不見？　侯友宜嘆： 總統講話比較有用

記者蘇晏男／新北報導

新北市長侯友宜10日表示，他接獲民眾抱怨都會向中央反映，包括居家照護、法傳系統塞車等；但他也感嘆，快篩試劑上路第一天，他就知道數量不足，只是反映了一周，不如總統講話來的有用。侯友宜強調，他希望中央面對疫情的應變要更快，且要採因地制宜，才能符合市民最大期待。

侯友宜10日召開新北市防疫記者會，提及民眾多次向他反映，擔心新北醫療量能不足；侯說，新北市醫療量能是全國倒數第二，只贏過金門，所以新北日前就率先全國實施居家照護；新北不是超前部署，而是考量到自己狀況跟其他縣市不一樣。

侯友宜也指，法傳系統非常麻煩，去年就發生校正回歸，到今年還是卡卡，等PCR、健保快譯通判定好後，到法傳系統下來，接到居家照護通知，所以收到通知幾乎都耽誤了三天。這段時間，搞不好Omicron的病毒量很快就降下來，導致病患在急需要幫助的時候，反而得不到關懷，這對很多人來說是情何以堪。

侯友宜表示，這些資訊系統確實造成民怨水深火熱，但這些系統是在中央傳染病防治的權力中，地方只能反映，拜託法傳系統趕快解決，否則居家照護得不到關心。

「很多問題看到了，我都會反映。」侯友宜說，現在新北開防疫急門診，還有37處的篩檢站，自己10幾天前也向中央建議「快篩陽視同確診」，中央最後決定5/12開始三類居家隔離、居家檢疫、自主防疫，才要把快篩陽視同確診。

侯友宜表示，民眾埋怨聲很重，既然現在快篩陽幾乎都是確診個案，為什麼不把快篩陽視同確診？已經講半個月，也該準備好，把法令跟相關辦法改好，讓這政策早點上路，也不要民眾一條龍排著等著看。新北再增加多少量，都有極限，只有從上游政策改變，才能解決現在的問題。

侯友宜說，這些問題他都講一段時間，讓中央有時間準備，希望中央能快速啟動；慢啟動 只是增加民怨。

接著，侯友宜提及，第一天他到藥局看快篩劑，就知道不夠了，也反映了，但反映一周，「總統講話比較有用」，地方反映效果恐怕沒那麼好，而且都在等，等到下來的時候，民眾已經罵了一天。

侯友宜重申，地方遇到問題，他都會反映，也經常給中央指揮官做多建議，希望中央能夠快速回應地方，尤其新北市，因為新北市量能最多，碰到的問題最多，如果中央應變太慢，不能變通，那地方很多事情不能執行，會招致更多民怨。

侯友宜強調，所以他希望中央應變要更快，且要採因地制宜，才能符合市民最大期待。