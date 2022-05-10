美食之都累積破萬！確診地圖曝　「開放個人進口快篩」附2但書

▲全台累積染疫人數突破40萬人。（圖／翻攝自疾管署，點圖可放大）

網搜小組／黃品臻報導

今（10）日國內新增5萬780例本土個案，共分布於22縣市，根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有6縣市為深咖啡色，今年累計均超過1萬例。另指揮中心指揮官陳時中表示，因應民眾需求，會研議開放個人進口快篩2個月，不過有兩項但書，一是使用成效要自行負責，二是不能拿來販售。

今日新增5萬780例本土病例，全國所有縣市均有病例，分別是新北市16,906例，臺北市10,283例，桃園市7,006例，臺中市3,346例，高雄市2,552例，臺南市1,774例，基隆市1,734例，宜蘭縣1,279例，新竹縣933例，花蓮縣759例，彰化縣736例，屏東縣680例，新竹市658例，雲林縣620例，苗栗縣523例，南投縣307例，臺東縣222例，嘉義縣216例，嘉義市138例，澎湖縣64例，金門縣43例，連江縣1例。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，全台已有40萬9718人染疫，共有1縣市的累計確診數大於10萬例（見下列紅字）、6縣市大於1萬例（此不含新北市、見下列藍字），其中擁有多樣美食的台南市於今日累計破萬。

深咖啡色：有6縣市

基隆市1萬7529例

台北市8萬293例

新北市14萬9331例

桃園市6萬3906例

台中市2萬1293例

高雄市1萬7221例

次深褐色：有5縣市

新竹縣6427例

屏東縣5368例

台南市1萬455例

宜蘭縣8237例

花蓮縣8006例

橘色：有5縣市

新竹市3720例

苗栗縣2769例

彰化縣4476例

雲林縣3482例

台東縣2064例

淡橙色：有5縣市

南投縣1768例

嘉義市1106例

嘉義縣1598例

金門縣196例

澎湖縣352例

淡黃色：有1縣市

連江縣121例

另外，隨著本土疫情續創新高，快篩實名制供不應求，放寬國人自行輸入呼聲頻傳，對此，陳時中表示，政府從未禁止廠商進口，只是有一定輸入程序，但因應民眾需求，會研議開放個人進口快篩2個月，以免逐項審核申報造成困擾，不過有兩項但書，一為使用成效要自行負責，二為不能拿來販售。

指揮中心也提醒國人，申請供個人自用專案進口之快篩試劑，因產品未經審查，產品安全有效性須由申請者自行負責，且不得用於配合防疫政策判斷之依據。而基於便民的原則，將請食藥署儘速研議民眾可自國外輸入少量快篩試劑產品供自用之相關措施，以增加民眾取得快篩試劑產品之管道。

▲指揮中心研議開放個人進口快篩2個月，但有附上2項條件。（示意圖／記者李毓康攝）