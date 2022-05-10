機師工會提3大改進訴求！盼「鬧鐘喚醒陳時中」　與警一度爆衝突

▲桃園市機師職業工會盼用鬧鐘喚醒陳時中。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

桃園市機師職業工會今（10日）集結機組員、家屬逾300人到指揮中心前抗議，除了列出指揮中心3大落後部署罪狀，更提出「以篩代檢」等3大改進訴求，但工會原定下午2點率眾人站在指揮中心對面調響鬧鐘「盼喚醒陳時中」，但最後現場警方為維護秩序僅開放工會幹部前往，現場一度爆發衝突。

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▲▼機師工會機組員及其家屬三百餘人，5/10齊聚指揮中心前。（圖／記者湯興漢攝）

工會表示，目前最主要訴求將以爭取「以篩代檢」、研議取消針對施打不同劑別機組員差別待遇等為下一步目標，同時提出「回歸正常派遣」、「決策公開透明，聆聽基層聲音」等訴求，盼指揮中心可以做出符合民意的決策。

▲除了舉標語外，每位人員都戴上黃布條。（圖／記者湯興漢攝）

機師工會華航分會會員代表也說，從疫情一開始，機組員想早點得到疫苗保護，但指揮中心一開始就沒有把他們列為高危險族群，比一般民眾更嚴格的防疫隔離標準，導致大家不能就醫也不能過正常生活，家人也受到很大困擾，甚至因為延誤就醫造成很多病症，甚至有人罹癌，他痛批「病毒雖然可怕，但最可怕的是昏庸的指揮。」

▲有現場人員因不滿警方口氣一度爆發衝突。（圖／記者蔡玟君攝）

而工會原定下午2點率300人站在指揮中心對面調響鬧鐘「盼喚醒陳時中」，但現場警察為維護秩序，僅開放工會幹部到指揮中心對面人行道，溝通過程中有工會人員不滿警方口氣差，現場一度爆發衝突，最後在兩邊妥協下，由包括桃園市機師職業工會理事長李信燕在內等數十名幹部站在指揮中心對面，高舉鬧鐘、手舉訴求標語喊話，希望陳時中能聆聽基層的聲音。