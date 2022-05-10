友快篩2次「冒出紅配綠」她秒臉綠！網怒炸　苦主驚：病毒量超高

▲快篩兩條線，朋友看到「綠色線」傻了。（圖／翻攝爆廢公社二館）



網搜小組／劉維榛報導

「綠色到底是無效？」一名女網友慌張表示，朋友連兩次使用快篩劑，發現一條是紅色，而另一條卻顯示「綠色」，因此求問是否中鏢了？照片曝光後，引發千名網友狂轟，「說明書都不看，驗也是白驗！」事實上，這是福爾威創的家用快篩劑，確實測試線（T）是綠色沒錯，而原PO朋友已確診了！

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》在線等求助，表示朋友自行快篩兩次，結果呈現兩條線，但其中1條線是綠色的，讓友人不知所措，因此原PO好心幫發文「綠色到底是無效？還是兩條就算快篩陽啊？」

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照片可見，抗原測試劑上，品管線（又稱控制線）（C）顯示為紅色、測試線（T）卻顯示綠色，按照快篩說明書，若品管線（C）與測試線（T）一同顯示，意味結果著是陽性。

底下網友驚呆直呼，「好酷~我還是第一次看到綠色」、「無效是沒看到線，兩條就是陽，又沒規定一定要用啥顏色，一條才是陰沒事」、「說明書都不看，驗也是白驗」、「這就是確診了，請趕快去社區篩檢站做PCR」、「病毒量比較高所以比較深吧」。

▲網友怒了，明明說明書有寫！（圖／翻攝爆廢公社二館）



另有網友解惑，「福爾威創的，確診的確是綠色喔～使用前請先閱讀說明書」、「這是福爾的吧，其他牌子都是紅色的」、「這是就是顏色很深表示病毒量高，我女兒篩出來也是這個顏色」、「誰跟你說綠色無效？快篩牌子不同所以顏色不一樣，說明書有沒有在看啊」。

▼福爾威創快篩劑，確實（T）線為綠色 。（圖／翻攝福爾威創快篩說明書）

