批柯文哲、黃珊珊「說謊一條龍」　簡舒培：做人怎麼可以這麽無恥

▲民進黨台北市議員簡舒培。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

北市府刪除28億元防疫用品預算引起與市議會間的多番隔空叫陣。民進黨北市議員簡舒培今（10日）指出，到5/13，中央給台北市的快篩量將累計配發119.9萬劑，這是給台北市居隔者使用的。簡舒培也批評，柯文哲團隊從副市長到發言人全部跟著柯文哲有樣學樣，說謊一條龍，做人怎麼可以這麽無恥。

簡舒培10日在臉書表示，柯文哲扯謊嗆中央不給快篩？據統計資料，中央配給台北市的快篩數量是 北三都第二名！且中央給台北市的快篩量，不但超過台北市回報的需求，至5/13將累計配發119.9萬劑，這些快篩是中央配給台北市居隔者使用的快篩。

簡舒培說，台北市在防疫上有其他的需求，原本應該要自己買（如北農及其他批發市場防疫快篩），但柯文哲還是擺爛，要求農委會協調中央提供北農快篩，中央給了北農2.8萬劑後，北市府不顧自己是主管機關，竟然以其他批發市場也有需要，繼續要求農委會協調提供。

簡舒培譴責，柯文哲一面向中央拿快篩，另一面卻指責中央不給快篩，柯文哲帶頭說謊，無事生非，副市長黃珊珊也跟上嗆聲量，說中央不給快篩是棄守防疫！柯文哲團隊從副市長到發言人全部跟著柯文哲有樣學樣，說謊一條龍，認真防疫做好自己工作很難嗎？

簡舒培再罵，柯文哲及團隊爭功諉過、公然說謊、擺爛防疫程度，已經讓人髮指！做人怎麼可以這麽無恥。簡舒培也用Hashtag強調，#說謊要吞一千根針」、「#柯文哲請吞針」。