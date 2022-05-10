陸股跌勢不斷　陸證監會：要堅持價值投資、長期投資

▲陸股表現不佳，影響投資人信心。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

陸股今年以來不斷下跌，投資人信心嚴重受挫。對此，大陸證監會副主席王建軍近日受訪表示，「我們堅信，市場短期波動不會改變我國資本市場長期向好的大趨勢。資本市場投資要堅持價值投資、長期投資，要『風物長宜放眼量』。」

王建軍指出，從資本市場自身看，上市公司復工復產進度加快，業績穩健增長，A股市場估值總體低於境外市場，滬深300的股息率達2.8%，與10年期國債收益率相當，「近年來隨著資本市場全面深化改革的不斷推進，市場生態在改善，市場活力在增強，經受住了各種內外部超預期的衝擊，展現出了較強的韌性。」

王建軍提到，目前，市場槓桿資金規模有限、風險可控，公募基金總體是淨申購，沒有出現集中贖回，「我們堅信，市場短期波動不會改變我國資本市場長期向好的大趨勢。資本市場投資要堅持價值投資、長期投資，要『風物長宜放眼量』（對一切風光景物要放開眼界去衡量）。」

王建軍還說，下一步，證監會將在國務院金融委的統一指揮協調下，堅持建制度、不干預、零容忍的方針，堅持市場化、法治化、國際化的改革方向，著力穩預期、穩市場主體、穩資金面、穩市場行為，持續鞏固市場平穩運行的基礎。