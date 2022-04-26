陸股跌回疫情前！人行：受投資者情緒影響「中國基本面良好」

▲陸股近期連續大跌。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

陸股連續大跌，上證指數25日狂殺超過5%，26日更跌破2900點大關，創下近兩年新低。對於市場近期的波動，大陸央行（中國人民銀行）表示，主要是受到投資者預期和情緒的影響，目前中國經濟基本面良好，經濟內生增長潛力巨大，防範化解金融風險也取得了實質性進展。

大陸央行指出，關注到近期金融市場出現一些波動，主要受投資者預期和情緒的影響，「當前我國經濟基本面良好，經濟內生增長潛力巨大，防範化解金融風險取得實質性進展。金融系統落實黨中央、國務院決策部署，統籌疫情防控和經濟社會發展，支持物流暢通和促進產業鏈供應鏈穩定，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。將按照市場化、法治化、國際化方針，穩妥推進並儘快完成大型平台公司整改工作，促進平台經濟健康發展。」

大陸央行強調，將加大穩健貨幣政策對實體經濟的支持力度，特別是支持受疫情嚴重影響行業和中小微企業、個體工商戶，支持農業生產和能源保供增供，推出科技創新再貸款和普惠養老專項再貸款，增加1000億元再貸款支持煤炭開發使用和增強儲能，增加支農支小再貸款和民航專項再貸款，保持流動性合理充裕，促進金融市場健康平穩發展，營造良好的貨幣金融環境。

▼中國人民銀行。

