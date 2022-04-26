　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸股跌回疫情前！人行：受投資者情緒影響「中國基本面良好」

▲▼陸股,港股,投資,股票。（圖／視覺中國CFP）

▲陸股近期連續大跌。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

陸股連續大跌，上證指數25日狂殺超過5%，26日更跌破2900點大關，創下近兩年新低。對於市場近期的波動，大陸央行（中國人民銀行）表示，主要是受到投資者預期和情緒的影響，目前中國經濟基本面良好，經濟內生增長潛力巨大，防範化解金融風險也取得了實質性進展。

大陸央行指出，關注到近期金融市場出現一些波動，主要受投資者預期和情緒的影響，「當前我國經濟基本面良好，經濟內生增長潛力巨大，防範化解金融風險取得實質性進展。金融系統落實黨中央、國務院決策部署，統籌疫情防控和經濟社會發展，支持物流暢通和促進產業鏈供應鏈穩定，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。將按照市場化、法治化、國際化方針，穩妥推進並儘快完成大型平台公司整改工作，促進平台經濟健康發展。」

大陸央行強調，將加大穩健貨幣政策對實體經濟的支持力度，特別是支持受疫情嚴重影響行業和中小微企業、個體工商戶，支持農業生產和能源保供增供，推出科技創新再貸款和普惠養老專項再貸款，增加1000億元再貸款支持煤炭開發使用和增強儲能，增加支農支小再貸款和民航專項再貸款，保持流動性合理充裕，促進金融市場健康平穩發展，營造良好的貨幣金融環境。

▼中國人民銀行。

▲▼央行,人民銀行,中國人民銀行。（圖／視覺中國）

►住花蓮「兩人一泊一食才2599元」！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
恐怖幼兒園！4歲童被壓地上打　屁股整片瘀血
快訊／北市停課新規定！　師生確診該班停課7天
快訊／估這天確診破萬　柯文哲：必要時將「軟性封城」
快訊／柯文哲宣布：5類人可「以篩代隔」免居隔
快訊／老舊大樓限期設管委會　違者「每戶最高罰20萬」
4／30起「紅黃線臨停」不能檢舉了！新制46項可舉報項目出爐
快訊／北市8區確診破百！　這一區156例最高
LIVE／預言「北市5月每天10萬確診」　柯文哲最新說明
5歲女童虐到重殘！保母夫妻「簡訊互傳凌虐成果」　玩膩還想新招
快篩陰可出門！　侯友宜：7天不是趴趴走，有必要再篩
快訊／本土+6295「新北飆破2000例」　還有2縣市破千
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

走路遭水泥塊爆頭亡！2女牽手逛街「1人當場慘死」　驚悚畫面曝

陸股跌回疫情前！人行：受投資者情緒影響「中國基本面良好」

北京病例逾70例「首都保衛戰」開打！　11區近2000萬人需檢測

貪污20年落馬！　陸中紀委同時抓到「挖礦」老虎

發錢鼓勵老人、兒童打疫苗？香港特首：不相信有太大成效

上海33歲壯男「打完2劑疫苗」仍染疫亡！　突發心跳呼吸驟停

劉強東案取消公開聽證會　傳女大學生出席追問「知情性關係」

陸專家：中國有能力實現「動態清零」　保障社會經濟穩步增長

17歲少女中毒腦死！「爸媽忍痛捐器官」竟救回一命　甦醒康復出院

「白名單」難救復工率　上海車廠抱怨：工人「被困小區」無法返工

許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

汽車違規卡分隔島狂燒胎　翁看不下去...指揮秒脫困

李聖經《流星》出包把他變「太監」　金永大暴怒...脫褲子證明！

高雄嬤闖紅燈左邊當沒車　大車司機傻眼開罵：XX小

醫師手把手教無痛快篩　同步鼻腔內畫面更清晰

陽明山1歲童口吐白沫　警車仰德大道飆速開道

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

走路遭水泥塊爆頭亡！2女牽手逛街「1人當場慘死」　驚悚畫面曝

陸股跌回疫情前！人行：受投資者情緒影響「中國基本面良好」

北京病例逾70例「首都保衛戰」開打！　11區近2000萬人需檢測

貪污20年落馬！　陸中紀委同時抓到「挖礦」老虎

發錢鼓勵老人、兒童打疫苗？香港特首：不相信有太大成效

上海33歲壯男「打完2劑疫苗」仍染疫亡！　突發心跳呼吸驟停

劉強東案取消公開聽證會　傳女大學生出席追問「知情性關係」

陸專家：中國有能力實現「動態清零」　保障社會經濟穩步增長

17歲少女中毒腦死！「爸媽忍痛捐器官」竟救回一命　甦醒康復出院

「白名單」難救復工率　上海車廠抱怨：工人「被困小區」無法返工

7-11買到「隱藏版口味」泡麵！　店員認：不常進貨

物價漲、波動起、台股挫！法人：「價值型選股」穩軍心

宜蘭+126！晶園喜宴還在燒...今天又+7　收容所累積250人染疫

電競女神宣布五月迎生涯大事…粉絲狂猜本人笑回：還好爸媽沒看到

花蓮+220！花防部2軍人確診　新增2市場淪陷

公園餵鴿挨罰2400　女辯「民以食為天禽獸也一樣」提告吞敗

雞蛋花種6年0動靜！「黑色麻糬」蓋住盆栽竟開花　網友笑揭原因

UVL／中正隊史首闖公開一級4強　高師大「溝通」取勝連2年晉級

機組員還是要隔離5天！工會將號召700人「包圍指揮中心靜坐抗議」

兒童疫苗即將開打！北市48%學童願接種莫德納　下周五開始施打

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

大陸熱門新聞

表兄妹結婚13年生3子女！　竟是「親兄妹爸媽」撮合

上海暴風雨強襲影片曝！方艙男全裸趴地　採檢站全垮

媽滑手機寶寶從學步車消失！結果竟在這找到

17歲少女中毒腦死！爸媽忍痛捐器官竟救回一命

上海封城夫煮水餃偷吃光　大肚妻心死

上海33歲壯男打完2劑疫苗仍染疫亡！死因出爐　

上海防疫志工過勞引發心肌梗塞！排不上救護車身亡

6旬爺摟嫩妹　年輕小伙：我輸在哪

解放軍戰機墜毀河南

上海今增52死最小才33歲！新增本土16980例

正妹歌手桌邊唱歌遭潑酒！真相逆轉網氣炸

走路遭水泥塊爆頭亡！2女牽手逛街1人當場慘死

內蒙包頭發現2例確診　全市進入靜止狀態

陸「首都保衛戰」釋出新訊號　

更多熱門

相關新聞

散戶信心潰堤？3月證券劃撥存款大減899億　減幅創近12年新高

散戶信心潰堤？3月證券劃撥存款大減899億　減幅創近12年新高

央行今（25）日公布111年3月金融情況，M1B及M2月增率分別為-0.03%及0.52%，均較上月為低；M1B年增率下降為10.92%，主要係因活期儲蓄存款成長減緩所致；M2年增率上升為8.11%，主要受放款與投資年增率上升之影響。 另外，一向被視為散戶資金動能指標的證券劃撥存款餘額，較上月大減899億元至3兆991億元，為2010年6月來最大單月減量。

五大銀行3月新承做房貸大增325億！利率1.378%創近2年新高

五大銀行3月新承做房貸大增325億！利率1.378%創近2年新高

當貨幣變武器　增強金融韌性成關鍵

當貨幣變武器　增強金融韌性成關鍵

民眾有感央行升息　63%覺得房貸跟租金大增

民眾有感央行升息　63%覺得房貸跟租金大增

俄央行去美元化可抵禦制裁？

俄央行去美元化可抵禦制裁？

關鍵字：

陸股A股央行

讀者迴響

熱門新聞

80萬YouTuber成員過世享年32歲！死前交代「喪禮遺願」網震驚

情侶檔YouTuber宣布分手！　「消息藏半年」認了出軌

創辦人墜33層樓深谷身亡　桂冠出版社宣布永久解散

富邦業務崩潰急哭！她「怒揭離譜內幕」

拍寫真更衣畫面全遭錄！脫比基尼竟看到鏡頭

「確診賠2萬」防疫保單提前喊停！　收件到今下午5:30

李榮浩被爆「劈腿女歌手」離婚楊丞琳！　火大親發文回應了

快訊／今「本土狂飆6295例」續創新高！另增44例境外

具俊曄讓大S神奇回春　互動羞炸

小S踢爆「綜藝大哥性騷擾」！

男警偷情女上司另築愛巢　拋家棄子還告元配

表兄妹結婚13年生3子女！　竟是「親兄妹爸媽」撮合

全台變天轉涼！梅雨季首道鋒面南下時間曝

2天破萬確診要出門？　醫喊別小看台灣人這能力

吃晚餐巧遇玄彬、孫藝真！她「偷幫買單」結局全網羨慕了

更多

最夯影音

更多
許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行

許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行
又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

汽車違規卡分隔島狂燒胎　翁看不下去...指揮秒脫困

汽車違規卡分隔島狂燒胎　翁看不下去...指揮秒脫困

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面